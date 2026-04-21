Antrenorul venit doar până în vară la gruparea roș-albastră și-ar putea încheia mandatul mai devreme decât se anticipa, mai ales că turcii au anunțat că a bătut palma cu Gaziantep și este așteptat în Turcia în următoarele 1-2 zile.

Gigi Becali, anunț despre Mirel Rădoi

Cei din conducerea campioanei en-titre par să nu știe nimic despre o eventuală despărțire prematură, cel puțin așa susține patronul echipei, Gigi Becali.

Finanțatorul roș-albaștrilor a dezvăluit că la întoarcerea de la Ovidiu, după victoria cu Farul Constanța, scor 3-2, Mirel Rădoi nu i-a spus nimic lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, în legătură cu plecarea sa, iar patronul roș-albaștrilor este convins că antrenorul ar fi anunțat deja dacă ar fi decis să meargă la Gaziantep.

Mai mult, Rădoi le-a dat jucătorilor programul pe întreaga săptămână.

”După meci n-am vorbit. N-am vorbit, dar a venit cu Mihai (n.r. Stoica). Adică au venit toată noaptea cu autocarul. Au venit împreună, au vorbit. Dacă era să fi fost ceva, îi spunea lui Mihai, uite asta, asta, asta. Dar a dat programul… Nu am vorbit. Ce să vorbesc? Ce rost are să vorbesc? Dacă omul a spus, sunt antrenor la FCSB. Dacă o să fie ceva, o să anunțe clubul. A dat programul pentru toată săptămâna”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.

Turcii anunță venirea lui Mirel Rădoi

Jurnalistul turc Berke Gayretli a dezvăluit că Mirel Rădoi este așteptat la Gaziantep în următoarele zile.

„Da, am menționat acest lucru în transmisiunea mea live la beIN SPORTS, iar informația a fost confirmată și de club. Nu am întrebat despre detaliile contractului, dar au spus că se așteaptă ca Rădoi să ajungă la Gaziantep în următoarele 1–2 zile.”, a spus jurnalistul turc în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.