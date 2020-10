Noi ironii la adresa lui MM Stoica dupa ce a fost numit manager general la FCSB! Sorin Cartu: "Am vazut ca acum face si schimbarile!"

Mihai Stoica a inceput acum cateva zile un razboi contra Craiovei, chiar pe retelele de socializare.

MM ar fi spus despre Craiova ca e de-o varsta cu fiul lui Messi, Thiago, exemplificand faptul ca "adevarata" Universitate are meci in Liga a 2-a. Raspunsul craiovenilor nu a intarziat sa apara, astfel a fost un adevarat razboi al declaratiilor pe retelele de socializare.

Joi dupa-amiaza, Mihai Stoica a avut o conferinta de presa prin care a fost anuntat ca fiind noul manager al echipei. Acesta va avea un rol extrem de important la echipa, avand in vedere ca Gigi Becali a facut un pas in spate din viata publica.

Intr-o interventie telefonica la Digi Sport, presedintele Craiovei, Sorin Cartu, nu a ratat ocazia de a-l ironiza pe oficialul FCSB.

"Il felicit pe MM pentru pozitia pe care a obtinut-o la club, nu pozitia pe care o arata el prin declaratii in presa. Bravo lui are atata experienta in postura asta. Cand te pui in locul lui, ai impresia ca el se pricepe la toate, am vazut ca acum el face si schimbarile, el e in pozitie totala acum. Mai bine ma fac ca nu inteleg, e treaba lui ce face", a declarat Sorin Cartu.