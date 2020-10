"Au cel mai valoros lot din Romania! Sper sa ne ridicam la nivelul lor!" Cine va decide castigatoarea in derby-ul dintre FCSB si Dinamo

Cosmin Contra a prefatat derby-ul cu FCSB de sambata, 3 octombrie.

Antrenorul lui Dinamo a declarat ca se asteapta la un meci echilibrat, in care invingatorii se vor decide in functie de inspiratia din fata portii.

"Suntem pregatiti din toate punctele de vedere. Suntem nerabdatori sa vina ora jocului si ne dorim sa ne ridicam la nivelul unui derby. Asta e dorinta noastra, sa continuam sa jucam bine, sa avem rezultate.

Intalnim un adversar puternic, care are, din punctul meu de vedere, cel mai valoros lot din Romania. Chiar daca a avut multe probleme in ultimul timp, cu lotul pe care il are, sunt convins ca FCSB va reusi sa alinieze o echipa competitiva, cu jucatori foarte buni. De aceea trebuie sa fim pregatit, sa ne ridicam la inaltimea lor si sa demonstram ca putem fi o echipa puternica.

Cred ca va fi un meci foarte echilibrat si cred ca micile detalii vor face diferenta, cine va fi mai inspirat in fata portii va avea castig de cauza. Ambele echipe vor cauta sa inscrie si sper sa fim mai inspirati decat la meciul cu UTA. Urmatorul meci e intotdeauna cel mai bun prilej pentru ca jucatorii din atac sa sparga gheata si la asta ma astept", a spus Contra.

Tehnicianul "cainilor rosii" a vorbit si despre cum evolueaza pregatirea echipei.

"Dupa o infrangere nu e usor sa ridici moralul jucatorilor, dar cred ca am reusit saptamana aceasta. Baietii s-au antrenat bine si sunt dornici sa spele acea imagine din meciul cu UTA si sa castige meciul de sambata.

Nu dorm bine inaintea niciunui meci. Preocuparile exista. Inca suntem in cautarea formulei ideale, inca suntem implicati in a crea un grup puternic pentru ca jucatorii trebuie sa se simta intre ei si sa dezvolte automatismele. Avem nevoie de rezultate, sa urcam in clasament, sa ne apropiem de locurile de playoff, si de aceea fiecare meci e foarte important.

Cred ca am transmis din prima zi mentalitatea de invingator si o voi transmite pana in ziua cand voi pleca de la Dinamo. este un lucru care nu se discuta la Dinamo, asa cum este si dorinta de a castiga fiecare meci. Este ceea ce le spun in fiecare zi inaintea antrenamentelor sau dupa antrenamente, de fiecare data cand am ocazia de a vorbi individual cu jucatorii. Acest club s-a identificat mereu cu aceasta mentalitate de invingator, iar jucatorii trebuie sa inteleaga ca nu pot pune la indoiala acest lucru", a punctat antrenorul.

Cosmin Contra a vorbit si despre suporteri, dar si despre faptul ca luni, 5 octombrie, se implinesc 20 de ani de la moartea lui Catalin Hildan, caruia si-ar dori sa ii dedice o victorie in derby.

"O sa incerc sa le spun cine a fost Catalin Hildan, chiar daca multi nu l-au cunoscut, si sper din toata inima sa putem sa ii dedicam o victorie. Cred ca s-ar bucura enorm acolo unde este. Si sper sa putem merge luni la el, sa ne bucuram impreuna.

Imi pare rau ca suporterii nu sunt alaturi de ei fiindca avem nevoie de ei. Stiu ca ar fi fost din nou dornici sa faca o atmosfera extraordinara, sa faca ceva deosebit. Sper ca la urmatorul derby aceasta dorinta sa fie si mai mare si sa demonstreze ceea ce au demonstrat in ultimii ani, ca sunt unii dintre cei mai buni din Europa si din lume", a conchis Contra in cadrul conferintei de presa.

Derby-ul dintre FCSB si Dinamo este programat sambata, de la ora 21:00, si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.