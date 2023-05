Farul Constanța a câștigat împotriva celor de la FCSB, la Ovidiu, scor 3-2. În consecință, echipa de la nivelul mării a fost încoronată cu titlul de campioană a Superligii.

Denis Alibec jubilează, după ce Farul a câștigat Superliga: „Prea buni, prea tineri, prea talentați”

FCSB a condus cu 2-0, însă Farul Constanța a făcut instrucție cu formația dirijată de Elias Charalambous și a întors soarta partide. La golul trei, marcat de Louis Munteanu, Denis Alibec a fost surprins de camere în lacrimi.

După meci, Denis Alibec a evidențiat faptul că le-a spus colegilor săi în vestiar că pot să întoarcă soarta meciului.

„Rău de tot, rău de tot (n.r. cum a trăit meciul)! Am zis că-i întoarcem, la 0-2. Am spus în vestiar, că-i întoarcem. Am zis că suntem prea buni, prea tineri, prea talentați. Ei au dat două goluri din noroc, meritam victoria.

E cel mai frumos titlu. Pentru că e acasă și pentru domnul Hagi. Dacă aveam 10 ca Hagi în România, eram departe”, a spus Denis Alibec la Digi Sport.

Farul Constanța - FCSB 3-2

FCSB a început în forță partida de la Ovidiu. Adrian Șut a deschis scorul în minutul opt cu o execuție de excepție, iar Andrea Compagno a majorat diferența în minutul 17.

Criciuma Mateus a redus din diferență în minutul 42, iar la pauză, FCSB era deasupra Farului Constanța în clasament.

În partea secundă, însă echipa de la malul mării a intrat cum nu se putea mai bine în joc. Tudor Băluță a restabilit egalitatea în minutul 59, iar Louis Munteanu a adus victoria în minutul 86.

Formația dirijată de Gică Hagi a reușit, în consecință, să obțină toate cele trei puncte și să câștige campionatul României!