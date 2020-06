Reactii misterioase ale jucatorilor de la Dinamo: "E greu de spus daca am intrat sau nu in contact cu el!" Antrenamentul a fost anulat: "Nu credem ca vom mai juca cu Chindia"

Antrenamentul echipei Dinamo a fost anulat, dupa ce a fost confirmat in aceasta dimineata un caz de coronavirus la club.

Jucatorii au comentat situatia de la club, dupa ce magazionerul echipei a fost depistat pozitiv cu Covid-19. Fotbalistii nu au spus concret daca au intrat in contact cu magazionerul, insa au lasat de inteles ca sperantele lor de a mai juca meciul de sambata sunt destul de rezervate:

"Ni s-a transmis ca exista un caz de coronavirus la Dinamo, ni s-a indicat persoana respectiva. Noi, sincer va spunem, ca am respectat protocolul de antrenamente, dar e greu de spus acum, suta la suta, daca am intrat sau nu in contact cu el. Ca am tot vorbit intre noi.

Stiam ca ne aduce echipamentul, ca-l ia. Acum, ca o fi existat si altceva... La ora 17:00, avem intalnire din nou la Saftica si ni se va spune atunci care este programul. Probabil, va trebui sa ramanem in cantonament o perioada indelungata, vom face si alte teste. Credem ca exista acest pericol, de a ramane la Saftica o perioada mai lunga. Nu credem ca vom juca etapa de sambata cu Chindia! E vorba doar de feeling, nu de ceva concret. Dar probabil nu se va risca.

In acest moment, e mai multa confuzie decat frica vizavi de faptul ca am fi putut fi infectati. Stai si te pazesti atatea luni si te loveste ceva din senin", au declarat jucatorii lui Dinamo, sub protectia anonimatului, pentru Gazeta.