Chiar dacă Olaru a ratat a doua jumătate a sezonului, după ce a suferit o accidentare gravă la umăr, căpitanul lui FCSB a avut unul dintre cele mai bune sezoane din carieră, cu 15 goluri și șapte pase decisive.

Aurel Țicleanu: ”Olaru are o zonă mult prea mare și se risipește!”

Cu toate acestea, chiar dacă se vorbea de mai multe oferte interesante, Olaru nu a reușit să prindă un transfer. Cu siguranță, accidentarea suferită de Olaru a contat foarte mult, însă Aurel Țicleanu susține că lucrurile sunt mai complicate de atât.

Fostul component al Craiovei Maxima spune că Darius Olaru încearcă să facă prea multe pentru echipă, în loc să se concentreze să acopere așa cum trebuie o zonă mai mică. Țicleanu susține că scouterii sunt extrem de atenți la aceste detalii, mai ales când este vorba despre sume importante.

”Vin foarte mulți scouteri de la multe echipe și se uită la meciuri. Există o fișă a postului. Un jucător poate să joace prost în ziua respectivă, când îl vede, dar trebuie să își îndeplinească toate sarcinile. Ăla nu e fraier, își dă seama.

Domn-le nu a fost într-o zi bună, dar din punct de vedere al fișei postului, atât pe faza de apărare, cât și în atac, și-a făcut treaba. Sunt foarte mulți jucători români care au un talent extraordinar și îi vezi în timpul meciului că au tot felul de ifose, dau din mâini, nu mai aleargă, își ceartă coechipierii, nu fac decât faza de atac. Ei trebuie să se gândească și la lucrul ăsta.

Vorbim de prețuri de la 5 milioane de euro în sus, sunt bani mulți. Dacă dau banii ăștia, tu trebuie să îmi rezolvi jocul. Spui Olaru, după mine, Olaru are o zonă mult prea mare și se risipește. Ajunge la finalizare, a făcut un sezon extraordinar, dar din punctul de vedere al unui scouter, eu îl văd că joacă și număr 6, joacă și număr 8, joacă și 10, joacă peste tot. Domn-le, noi avem acolo. Nu zic că e indisciplinat, zic că vrea să facă prea multe”, a spus Aurel Țicleanu la Prima Sport.