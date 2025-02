Cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate, Elvir Koljic a fost cedat de la Universitatea Craiova după ce giuleștenii ar fi achitat nu mai puțin de 100.000 de euro pentru serviciile fotbalistului bosniac.



Koljic a și debutat în tricoul Rapidului. Sâmbătă, giuleștenii s-au deplasat la Galați pentru jocul cu Oțelul, iar bosniacul a prins 75 de minute în remiza 1-1 cu trupa lui Ovidiu Burcă, dar nu a rupt gura târgului.



De ce l-a transferat Rapid pe Elvir Koljic



Viorel Moldovan, președintele lui Rapid, are încredere în Koljic. Oficialul din Giulești a mai punctat și că Rapid avea mare nevoie de întărirea compartimentului ofensiv, iar Koljic a fost cea mai la îndemână variantă pentru atacul lui Marius Șumudică.



”Rămăsesem descoperiţi în compartimentul ofensiv, aveam nevoie de un atacant, stăteam doar în Burmaz şi Ankeye. L-am avut la meciul cu Slobozia, însă imediat s-a accidentat la acel joc şi Burmaz, care a ieşit din calculele lui Sumi. Ne doream să găsim un atacant care să cunoască campionatul românesc, să vină imediat şi să joace.



Am reuşit să-l transferăm pe Koljic, un atacant care, dacă nu ar fi fost accidentat, ar fi fost la alt nivel. Aceste probleme l-au ţinut pe loc. Eu consider că are calităţile necesare pentru a se impune şi pentru a ne îndeplini obiectivele.



Debutul lui nu a fost fericit la Galaţi, îmi pare rău. Îmi aduc aminte de mine, debutul e foarte important pentru un atacant, trebuie să îţi marchezi teritoriul. El nu a reuşit la Galaţi, deşi a avut ocazii mari să-şi pună amprenta pe joc, dar am încredere în el că va reuşi în cel mai scurt timp”, a spus Viorel Moldovan la PrimaSport.



