În formula de start a echipei din ”Grant”, Costel Gâlcă a mizat în flancul drept al compartimentului ofensiv pe Rareș Pop, unde, în mod normal, ar fi trebuit să apară Alex Dobre.



De ce nu l-a titularizat Gâlcă pe Alex Dobre în ”Primvs Derby”



La duelul precedent al giuleștenilor din Superliga, cu FC Hermannstadt (1-2), la finalul partidei Alex Dobre a avut un conflict cu suporterii din peluză.

Fanii i-au reproșat căpitanului că rapidiștii au bifat o evoluție mediocră, dar prin insulte grosolane. Totuși, nu e și motivul pentru care a fost lăsat pe bancă astăzi.



Potrivit golazo, Dobre nu s-a simțit în largul său în ziua duelului cu Petrolul, iar Costel Gâlcă s-a decis să nu-l titularizeze pe fotbalistul cotat la 2,3 milioane de euro de site-urile de specialitate.



În acest sezon, Dobre a fost integralist în aproape toate confruntările Rapidului din campionat, cu excepția partidei de la Cluj cu ”U”, unde a evoluat o singură repriză.



Fanii lui Rapid au ajuns la Ploiești și se îndreaptă în momentele de față către stadion. Se anunță full house pe ”Ilie Oană” și un meci palpitant, având în vedere și rivalitatea dintre cele două grupări.



Ploieștenii se află pe locul 14 înainte de această partidă, cu doar șase puncte după zece runde, și vânează un rezultat pozitiv în fața unei echipe care vine, de asemenea, după un alt moment complicat.



Rapid a pierdut primul meci din acest sezon, scor 1-2 cu Hermannstadt, dar rămâne în zona locurilor fruntașe, cu 19 puncte. O victorie i-ar ajuta pe giuleșteni să se apropie de liderul Universitatea Craiova.



Ultimul succes reușit de bucureșteni în deplasare pe prima scenă: 13 august 2011, Petrolul - Rapid 0-1 (antrenori V. Răchită / R. Lucescu).



Cea mai recentă dispută din SuperLiga României: 29 noiembrie 2024, Rapid - Petrolul 1-1 (Cristi Manea / Alexandru Tudorie).



24 martie 1963, Rapid - Petrolul 6-1: cea mai clară victorie din contul giuleştenilor în duelurile directe (campionat). Peste doar câteva luni (22 septembrie 1963), tot pe terenul „vişiniilor", petroliştii s-au răzbunat cu un 6-0, scor care a consemnat o dublă istorică:

