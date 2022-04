Darius Olaru vrea titlul cu FCSB, apoi un transfer în Spania: "D-asta am ales numărul 27!"

Mijlocașul vicecampioanei a ajuns la 10 pase decisive reușite în acest sezon, după cele două assist-uri din victoria clară cu FC Voluntari, scor 4-0, iar medieșeanul se gândește acum la titlu, după ce FCSB s-a apropiat la cinci puncte de liderul CFR Cluj, înaintea meciului direct, care se joacă duminică, de la 20:30.

Darius Olaru vrea titlul cu FCSB, apoi un transfer

Darius Olaru recunoaște că își dorește să facă pasul într-un campionat de top din Europa și crede că La Liga i s-ar potrivi cel mai bine. De asemenea, mijlocașul cumpărat de FCSB de la Gaz Metan Mediaș, în 2020, explică de ce a ales numărul 27 pe tricou.

"Îmi doresc să joc într-un campionat puternic, cred că ăsta ar fi reperul meu. Sunt conștient că mi-ar fi fost greu să fac acest pas de la echipă precum Gaz Metan Mediaș și de aceea cred că transferul la Steaua (n.r. FCSB) a fost un pas foarte important în cariera mea.

Echipa națională este visul oricărui copil care face fotbal! Îmi doresc foarte mult să fiu acolo, însă pentru asta e nevoie de multă muncă și constanță în evoluții.

Ca stil de joc, cred că cel spaniol (n.r - campionatul care i s-ar potrivi cel mai bine), deși îmi place foarte mult și campionatul englez. Înainte de a vorbi totuși de o plecare, mi-aș dori foarte mult să câștig titlul cu numărul 27 din istoria clubului! Am ales numărul pe care îl port pe spate cu gândul la acest lucru și ar fi, cu siguranță, o mare bucurie. Și un vis devenit realitate!", a spus Darius Olaru, într-un interviu pentru LPF.

Întrebat care crede că este poziția sa de bază, Olaru a spus: "Dacă mi-ați fi pus în urmă cu mai mulți ani această întrebare, aș fi răspuns fără ezitare că sunt un decar. Acum, cred că aș fi mai dregrabă optar, pentru că am învățat între timp și să-mi ajut echipa pe faza defensivă. Cred că am devenit, mai degrabă, un jucător box to box".

3 goluri și 10 pase decisive a strâns Darius Olaru la FCSB în acest sezon

4 milioane de euro valorează Olaru, conform Transfermarkt

Gigi Becali: "Cel mai bun e Darius Olaru. Cu el nu ai cum să pierzi"

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Gigi Becali a vorbit și despre jucătorii pe care îi apreciază în acest moment la FCSB, locul lui Octavian Popescu fiind luat de Darius Olaru.

"Eu cred că Darius Olaru, spuneam acum vreo două săptămâni că cel mai bun e Tavi Popescu, dar acum spun că Darius Olaru e cel mai bun. Ca eficiență, cu Olaru nu ai cum să pierzi, nu poți. Dacă mai ai și un Tavi Popescu, și un Tănase. Ăștia trei sunt exponențiali, cu ei trei ai putea câștiga campionatul", a declarat Gigi Becali la PRO ARENA.