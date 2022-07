Gigi Becali (64 ani) a confirmat în direct la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena, că Florin Tănase (27 ani) s-a înțeles cu Shanghai Port și că FCSB va primi 3 milioane de euro în schimbul căpitanului său.

Tot în emisiune, omul de afaceri a anunțat că este în tratative cu un alt club pentru transferul lui Darius Olaru (24 ani). Dacă inițial a cerut 7 milioane de euro pentru mijlocașul central, Gigi Becali a redus prețul la 6 milioane de euro.

Gigi Becali: „O să vedeți!”

„Este vorba să plece și Olaru în altă parte. Eu am avut 5 milioane de euro, dar nu am acceptat. Am cerut 7 milioane de euro, dar l-am lăsat la 6 milioane de euro. Nu vreau să vorbesc mai multe, o să vedeți”, a declarat Gigi Becali la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

În acest sezon, Darius Olaru a avut evoluții modeste în tricoul FCSB-ului. În cele 3 meciuri ale roș-albaștrilor, mijlocașul nu a mai impresionat, ca în ediția trecută a campionatului, cu incursiunile și pasele sale filtrante.