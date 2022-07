Mijlocașul ofensiv s-a recuperat rapid după accidentarea suferită în meciul cu Rapid și s-a antrenat normal alături de coechipierii săi.

Olaru a rezistat doar 30 de minute pe teren în meciul cu Rapid. Introdus la pauză, acesta s-a accidentat în minutul 75 și a fost înlocuit de Musi.

Becali are ofertă pentru Olaru

Vestea revenirii lui Olaru la antrenamente nu poate decât să-l bucure pe Becali, care tocmai a anunțat la PRO ARENA că a primit o ofertă pentru „perla” sa.

„Este vorba să plece și Olaru în altă parte. Eu am avut 5 milioane de euro, dar nu am acceptat. Am cerut 7 milioane de euro, dar l-am lăsat la 6 milioane de euro. Nu vreau să vorbesc mai multe, o să vedeți”, a spus Gigi Becali la „Ora exactă în sport”, pe PRO ARENA.