Vicecampioana României a câștigat meciul tur cu 1-0 datorită golului marcat de Florinel Coman. În retur, scorul a fost deschis de Damjan Djokovic, în minutul 27, însă bulgarii au egalat prin Pedrinho, în minutul 49, iar apoi au trecut în avantaj pe tabelă prin golul lui Daskalov, în minutul 68.

Damjan Djokovic a înscris din nou, în minutul 82, din pasa lui Alex Băluță, iar Octavian Popescu a închis tabela de marcaj, în primul minut de prelungiri. Jocul a fost unul dur, bulgarii remarcându-se prin intrări la limita regulamentului. Arbitrul a arătat nu mai puțin de opt cartonașe galbene în timpul meciului, cinci în tabăra FCSB-ului și trei la oaspeți.

Probleme pentru un titular de la FCSB după meciul cu CSKA 1948 Sofia

Alex Băluță (29 ani), titular la meciurile disputate de vicecampioană până acum, a început meciul pe banca de rezerve, dar a fost trimis în teren în minutul 58, în locul lui Andrea Compagno. Fotbalistul transferat în această vară, a acuzat ulterior o lovitură în zona coastelor, însă a rămas pe teren, deși se resimțea.

Din informațiile www.sport.ro, după meci, fotbalistul a mers direct la spital pentru a-și face o radiografie la coaste, în urma durerii pe care a resimțit-o. Rămâne însă de văzut care va fi diagnosticul în cazul său.

Alexandru Băluță a jucat în cinci meciuri din acest sezon pentru FCSB, având două assist-uri.

Elias Charalambous: ”Avem problemele noastre”

„După cum v-am zis ieri, știam că va fi greu. Dacă nu ești focusat sută la sută în toate cele 90 de minute, vei întâmpina probleme. După ce am marcat, totul era bine pentru noi, am avut posesia, dar am fost puțin relaxați și am avut probleme. Ne-am calificat și acum trebuie să ne concentrăm pe următoarea partidă din campionat. Am observat și noi în ultimele meciuri, avem problemele noastre. După cum am spus, în fotbal nu trebuie să te relaxezi nici măcar o secundă.

Uneori este mental, după ce conduci din primul meci și parchezi în al doilea... trebuie să fii mai concentrat pentru toate cele 90 de minute. În fotbal, orice s-ar putea întâmpla. Jucătorii au arătat atitudine după ce s-a întâmplat. Avem zi de recuperare mâine, vom vedea cum se simt”, a spus Elias Charalambous.

FCSB a ajuns la cinci victorii consecutive în toate competițiile (trei în campionat și două în Europa), iar acum se pregătește pentru meciul cu CFR Cluj, programat duminică, pe stadionul din Ghencea.

După ce s-a calificat în turul următor al UEFA Conference League, FCSB își va măsura forțele cu danezii de la FC Nordsjælland, o echipă cu un lot cotat la 32 de milioane de euro de site-urile de specialitate, la fel ca cel al vicecampioanei României.