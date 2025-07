Graovac și-a încheiat contractul cu CFR Cluj și nu a ajuns la un acord pentru prelungire. Pe fir a intrat FCSB, care l-a convins pe bosniac să semneze.

Daniel Graovac: "Radunovic m-a convins să semnez cu FCSB"



Noul stoper de la FCSB recunoaște că un rol deosebit din acest transfer l-a avut prietenul Risto Radunovic. Cei doi au fost coechipieri la Astra Giurgiu, iar acum sunt colegi de cameră în cantonamentul campioanei din Olanda.



"Am discutat cu CFR despre un nou contract, dar nu am ajuns la o înțelegere. După o zi sau două, am discutat cu cei de la FCSB și ne-am înțeles.



Nu am fost surprins că m-a contactat FCSB. Au fost discuții și în pandemie, dar atunci nu ne-am înțeles. Acum am bătut palma și sunt fericit.



Am discutat cu Risto Radunovic. Mi-a spus numai lucruri frumoase despre FCSB. Mi-a spus că este un club mare, că aici joci meciuri importante, că sunt foarte mulți suporteri. M-a convins să vin aici", a spus Graovac, într-un interviu acordat pentru PRO TV în cantonamentul din Olanda.

Daniel Graovac: "Șansele pentru Champions League sunt 50-50"



Graovac, campion al României cu CFR Cluj, recunoaște că visează să joace în faza principală din Champions League și estimează că FCSB are șanse importante în acest sezon.



"Orice jucător își dorește să joace în meciuri mari, așa cum a fost anul trecut, cu Lyon sau Manchester. Sezonul acesta avem șanse la Champions League, iar orice jucător își dorește asta. Când începi fotbalul, visezi la Champions League.



Șansele cred că sunt 50-50. În primele două tururi preliminare, consider că suntem echipa superioară. Din turul 3, rămâne de văzut", a mai spus Graovac.



FCSB va juca în primul tur preliminar din Liga Campionilor cu Inter Escaldes (Andorra). Ulterior, campioana României ar trebui să dea peste câștigătoarea din duelul The New Saints (Țara Galilor) - Shkendija (Macedonia de Nord).