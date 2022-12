Din Superliga, în Parlament!? Reacția lui Dan Șucu în momentul în care a fost întrebat despre o carieră în politică

Mulți s-au întrebat dacă mutarea făcută de Șucu vine din pasiune pentru fotbal sau dacă nu cumva este un demers prin care afaceristul român încearcă să câștige capital de imagine pentru a se lansa în politică.

Investitorul de la Rapid respinge o astfel de variantă și anunță că nu ia în calcul nici acum, nici în viitor o carieră în politică.

„Exclus! În niciun caz! Nu am niciun fel de dorinţă, niciun fel de ambiţii politice. Nu consider că am nevoie sau că am calităţile pentru a fi politician.

Sunt anumite lucruri care în politică se numesc calităţi, dar eu nu le-aş numi aşa. Aşa ceva e fără sens pentru mine!

Poate părea o matrice, dar nu e cazul. Zero intenţie. Nici măcar o virgulă. Nu-mi place nici ideea”, a spus Dan Şucu, potrivit Fanatik.

Suma investită de Șucu la Rapid

Dan Șucu a dezvăluit că din momentul în care a preluat jumătate din acțiunile Rapidului a investit „în jur de 4 milioane de euro” și că inteționează să cheltuie până la 10 milioane de euro, pentru „a pune lucrurile la punct”.

„În jur de 4 milioane de euro (n.r. cât a investit la Rapid). Și dacă mă întrebi cât mă aștept să investesc în viitor, cât de cât, până pun lucrurile la punct, pe făgașul pe care mă aștept, probabil în jur de 10. Aici vorbim de investiție directă în Rapid”, a mai spus Dan Șucu - mai multe detalii AICI.