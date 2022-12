Top 10 cei mai bogați oameni implicați în fotbalul românesc! Gigi Becali e lider detașat, urmat de Dan Șucu 

Gigi Becali (64 ani) este în continuare cel mai bogat om din fotbalul românesc. Potrivit Capita, patronul FCSB-ului are o avere estimată între 325-425 milioane de euro. Însă, la începutul lunii decembrie, Dumitru Dragomir (76 ani) afirma că omul de afaceri deține pământuri care valorează 1,5 miliarde de euro.

„Convingerea mea e că are peste 1,5 miliarde de euro numai din pământuri. Dacă nu are chiar mai mult. Eu lucrez aici în Pipera. În jurul meu aici unde lucrez eu, are pământ de peste 1 miliard de euro. Dacă se apucă de construcții face 2-3 miliarde de euro în cinci ani de acum”, a declarat Dumitru Dragomir pentru Fanatik.

În topul Capital, Dan Șucu ocupă poziția a doua. Finanțatorul Rapidului are o avere estimată la 135-145 milioane de euro. Numai că și aici este un dubiu, pe care chiar omul de afaceri l-a lansat: „Părerea mea este că acolo e cam o treime din valoare”, a fost reacția lui Dan Șucu pentru gsp, când a fost confruntat cu averea pe care o deține.

Top 10 cei mai bogați români implicați în fotbal

1. Gigi Becali 325-425 milioane de euro - fotbal, imobiliare

2. Dan Șucu 135-145 milioane de euro - mobilă, presă, fotbal

3. Nicolae Badea 87-93 milioane de euro - IT, retail, fotbal

4. Vladimir Cohn 65-70 milioane de euro - hârtie, fotbal, imobiliare

5. Cosmin Olăroiu 46-50 milioane de euro - fotbal, HoReCa

6. Mircea Lucescu 34-38 milioane de euro - fotbal, imobiliare

7. Gheorghe Hagi 29-35 milioane de euro - fotbal, turism

8. George Țucudean 23-25 milioane de euro - mobilă, spa, HoReCa

9. Valeriu Iftime 22-24 milioane de euro - energie, IT, fotbal

10. Cristi Chivu 22-24 milioane de euro - fotbal

De menționat sunt și oamenii de afaceri care s-au retras din fotbalul românesc. George Copos (69 ani) are o avere estimată între 190-200 de milioane de euro, Cristi Borcea (52 ani) între 85-95 de milioane de euro, iar Ionuț Negoiță (48 ani) între 80-100 de milioane de euro, conform aceleiași surse.