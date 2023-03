Dan Petrescu tună după CFR - Rapid 2-2: „E viciere de rezultat! Să plătească!” Și-a criticat jucătorii: „Nu merită la națională!”

CFR Cluj a remizat în primul meci din play-offf, 2-2 cu Rapid, la capătul unui meci nebun, în care VAR-ul i-a anulat reușita lui Maglica, pe motiv de offside, în minutul 90+2.

Dan Petrescu, furios pe decizia VAR

La finalul meciului, Dan Petrescu și-a arătat nemulțumirea față de decizia arbitrului și consideră că CFR Cluj a fost privată de 2 puncte. Mai mult, de furia tehnicianului nu au scăpiat nici elevii săi, pe care i-a criticat din cauza lipsei de concentrare.

„Se uită să-i curețe pe CFR, de asta se uită. Păi e posibil să anulezi golul ăsta? Nu zic că meritam victoria, dar dă-mi ce e al meu. De uned a văzut el offside. Nu a fost niciun offside, e viciere de rezutlat! Cei de la VAR să plătească, dar degeaba, mie îmi trebuiau 2 puncte.

Am primit pe telefon: 'E gol clar!', chiar stăteam foarte liniștit. și când am văzut că e offside... Nu ai cum să dai offside la așa ceva!

Nici nu mai vreau pauză, așa e mereu. Se duc la națională vedetele noastre și uit să mai joace, unii se cred lideri. Fiecare se gândește la ce trebuie să facă, dar nu la meciul ăsta. Așa a fost și cu Sibiul, identic. Am încercat, am făcut tot posibilul, le-am spus motivaționale, degeaba. Au fost cu capul în nori, mai ales cei 4 fundași. Trebuie să-și asume, să spună că am jucat prost. Singurul care s-a salvat e Braun, ceilalți au fost foarte slabi. Nu merită la națională după cum au jucat azi. Noi luăm 2 goluri pe meci și tu iei jucători de la națională de la CFR?

Dacă fundașii noștri sunt sub nivel, nu ai cum să câștigi meciul, nu campionatul. Nu am cum să pregătesc meciul bine, asta e clar. Poate doar cu spiritul, va fi greu să avem pretenții în continuare”, a declarat Dan Petrescu la finalul meciului.

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a acumulat 33 de puncte, cu două puncte mai puțin decât liderul Farul Constanța. În timp ce Rapid ocupă locul 5, cu 27 de puncte.