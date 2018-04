Dan Petrescu il lauda pe Ianis inaintea meciului cu Viitorului: "Hagi a avut dreptate!" Unde ar trebui sa joace fiul "Regelui"

CFR Cluj joaca duminica impotriva Viitorului, o deplasare ce se anunta a fi foarte dificila pentru ardeleni.

In sezonul regulat, echipa lui Hagi a castigat pe teren propriu, scor 1-0. A fost una dintre cele trei infrangeri suferite de CFR Cluj in prima parte a sezonului.

Inaintea meciului direct, Dan Petrescu l-a laudat pe Ianis Hagi pe care il considera principalul pericol pentru echipa sa.

"Ianis Hagi merita la echipa nationala. Steaua si Viitorul au facut cele mai multe puncte in play-off datorita lui Budescu si Ianis. Hagi a avut dreptate: Ianis trebuie sa fie la nationala si la un club din strainatate. A fost o saptamana anormala in Champions League. Roma si Juventus sa-i inspire si pe jucatorii mei", a declarat Dan Petrescu in cadrul unei conferinte de presa.