Cele două echipe s-au înfruntat în finala barajului pentru un loc în cupele europene. În consecință, CFR Cluj va fi gruparea care va participa sezonul următor în tururile preliminare UEFA Europa Conference League.

Dan Petrescu, după ce a calificat-o pe CFR Cluj în Conference League: „Să mă sunați și pe mine să-mi spuneți!”

Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a ratat al șaselea titlu consecutiv pentru ardeleni, însă a reușit să califice echipa din nou în cupele europene.

După meci, tehnicianul a precizat faptul că nimeni nicio altă echipă nu va putea să joace atât de multe meciuri în cupele europene, precum a făcut-o CFR Cluj în acest sezon.

„Nu e liniște. La mine nu trece liniștea așa. Tensiunea meciului rămâne două-trei zile acolo. Mă gândeam la prelungiri și la penalty-uri. Chiar mă așteptam să ajungem la penalty-uri. Nu am câștigat niciodată acolo și am zis că la ce an e ăsta... Ne dă portarul lor la ultima fază. Așa a fost anul. Sunt convins că 2024 va fi diferit.

63 de meciuri, ceva am făcut bine. Hai să vedem următoarea echipă din România care va avea 16 meciuri în cupele europene. Să mă sunați și pe mine să-mi spuneți. Nu cred că o să fie.

Craiova a avut două zile în plus. Și chiar dacă aveam oameni în plus, nu se vedea. Jucătorii noștri au tras de ei cât s-au putut. Nu am defilat niciodată, totul a fost în ultima etapă. Nu spuneți că a fost un sezon ratat, că nu a fost. Nu poți să câștigi în fiecare an campionatul. Nu are rost acum să mai zic.

Vedem, mă întâlnesc cu patronul și vorbim”, a spus Dan Petrescu după meci.

CFR Cluj - FCU Craiova 1-0

Niciuna dintre cele două echipe nu au reușit să marcheze în primele 90 de minute. Golul victoriei a venit, însă abia în minutul 97. Denis Kolinger l-a învins pe Gurău, după ce portarul oaspeților a avut câteva parade fabuloase la sfârșitul celor 90 de minute.

Echipele de start

CFR Cluj: Scuffet - Manea, Yuri, Kolinger, Camora - Fica, Cvek, Boateng, Krasniqi - Janga, Bîrligea

Rezerve: Sava - Țîru, Peteleu, Hoban, Muhar, Filip, Petrila, Yeboah, Maglica

Antrenor: Dan Petrescu

FCU Craiova: Gurău - Negru, Duarte, Henriques, Mascarenhas - Albu, Achim - Baeten, Bauza, Bahassa - Chițu

Rezerve: Mogoșanu - Huyghebaert, Piccolomo, Zanfir, Van Durmen, Asamoah, Sidibe, Ganea, Blănuță

Antrenor: Nicolo Napoli