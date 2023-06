Primul fotbalist de la CFR dispus să plece pentru a ajuta clubul. "Poate e mai bine pentru mine în străinătate"

Meciul din Gruia a fost condus de Istvan Kovacs, criticat aspru de Ion Crăciunescu.

Cristi Manea a arătat că e un sportiv cu prezență de spirit și un tip săritor. Cum situația financiară a clubului din Gruia e una precară, fotbaliștii încearcă să-și ajute clubul. Fotbalist lansat de Academia Hagi, Manea și-a arătat disponibilitatea să fie vândut pentru a aduce un plus financiar ca un vagon de oxigen clubului patronat de omul de afaceri Ioan Varga.

La finele meciului de joi seara, fundașul de la CFR a avut un discurs interesant, care îi evidențiază generozitatea și devotamentul.

"Cred că meritam să jucăm în Europa. Este dificil pentru noi, am fost obișnuiți să câștigăm atâția ani la rând, din cauza noastră am pierdut titlul pentru că am făcut multe erori în apărare, ceea ce nu se întampla în anii trecuți, dar cred că am crescut la alte capitole.

Eu țin să le mulțumesc celor de aici pentru că nu m-am gândit că va fi atât de frumos.

Dacă ar fi bine pentru club, da! (n.r.- dacă ar putea fi vândut de CFR). Eu cred că mi-am făcut treaba aici. Mă simt bine aici, sper să ne batem din nou la titlu, dar dacă clubul ar vrea să mă vândă, de ce nu!? Poate e mai bine pentru mine în străinătate", a declarat Cristi Manea, la finalul meciului din Gruia.

CFR - FCU 1-0

CFR Cluj: Scuffet – Cr. Manea, Yuri (Ţîru ‘106), Kolinger, Camora – Fica (Petrila ’46), Cvek (Hoban ’91), Boateng (Magliica ’84), Krasniqi – Janga (Muhar ’46), Bîrligea (Peteleu ‘120). Antrenor: Dan Petrescu

FCU Craiova 1948: Gurău – R. Negru, Duarte, Henriques (Huyghebaert ’91), Mascarenhas – Dr. Albu (Zamfir ‘103), V. Achim – Baeten (Van Durmen ’91), Bauza, Bahassa (Ganea ’76) – A. Chiţu. Antrenor: Nicolo Napoli

Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs, ajutat de asistenţii George Florin Neacşu şi Ferencz Tunyogi şi de Cătălin Popa şi Romică Bîrdeş din camera VAR. Arbitru de rezervă a fost Iulian Călin.