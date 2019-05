Da titlul de campion pentru un transfer in liga a doua! Mutarea anului in Romania prinde contur: "Mi-as dori sa fac parte din proiect!"

Rapid a promovat in liga a doua si spera ca la finalul sezonului urmator sa sarbatoreasca revenirea in prima liga.

Alexandru Ionita, jucator al CFR-ului, nu ar spune unei reveniri la Rapid pentru a-si ajuta fosta echipa sa promoveze. Ionita a jucat la Rapid in perioada 2011-2014, insa a castigat doua titluri cu alte echipe: Astra si CFR. Si il poate castiga si pe al treilea, tot cu CFR Cluj.

"Mi-as dori sa fac parte din proiect. Nu e cazul sa mai spun ca m-as intoarce la Rapid, oricand. As vrea sa-i ajut sa promoveze in prima liga! Am doua titluri, dar le-as da oricand pentru Rapid", a declarat Ionita pentru DigiSport.

Daniel Pancu l-a cerut pe Ionita la Rapid imediat dupa ce a obtinut promovarea: "Primul transfer la care ma gandesc pentru liga a 2-a e Alex Ionita. Are o situatie delicata la CFR Cluj. Rapid are negoie de Ionita si Ionita de Rapid".