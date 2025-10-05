AICI LIVE TEXT CU VIDEO CU TOATE FAZELE IMPORTANTE la FCSB - Universitatea Craiova 1-0

FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (1-0), duminică seara, pe Arena Naţională, într-o partidă din din etapa a 12-a a Superligii de fotbal.

Unicul gol al partidei a fost reuşit Florin Tănase (39 - penalty), după un fault comis de Vladimir Screciu asupra lui Alexandru Stoian, dictat la sesizarea arbitrajului video.

Campioana a mai primit un penalty (7), după un duel între Oleksandr Romanciuk şi Daniel Bîrligea, dar arbitrul Istvan Kovacs a revenit asupra deciziei după ce a urmărit reluările.

În minutul 78, portarul Pavlo Isenko a apărat penalty-ul executat de același Florin Tănase, acordat gazdelor după un henţ comis de Florin Ştefan la şutul lui David Miculescu, sesizat de VAR.

Universitatea a jucat mai bine de jumătate de oră în inferioritate numerică, Alexandru Cicâldău primind al doilea cartonaş galben în min. 58.

FCSB a mai avut ocazii de gol prin Bîrligea (57, 59), dar de fiecare dată s-a opus Isenko.

Oaspeţii au fost aproape de gol prin Samuel Teles (11), Cicâldău (28) şi Steven Nsimba (62).

Universitatea a obţinut un singur punct în ultimele trei etape şi are doar o victorie în ultimele şase meciuri în toate competiţiile, două egaluri şi trei eşecuri (trei fără gol marcat).

FCSB a reuşit în premieră în acest sezon două victorii consecutive.

Clasamentul din Superligă

