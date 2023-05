Cum a comentat Frenkie de Jong posibila revenire a lui Leo Messi la FC Barcelona

Frenkie de Jong, jucătorul catalanilor din iulie 2019, a fost întrebat despre Lionel Messi și a precizat că e un fotbalist fantastic, dar nu are nicio idee dacă se va întorce sau nu la FC Barcelona.

De asemenea, Frenkie de Jong a vorbit și despre relația sa cu Joan Laporta, patronul catalanilor, remarcând că se înțelege bine cu conducătorul Barcelonei și că nu a existat niciun moment în care s-au înțeles mai puțin bine.

„Sunt bine cu Laporta. M-am înțeles mereu bine cu e. A fost os ituație în vară, dar relația mea cu el e bună. Messi? E fantastic, e grozav. Dar nu am nicio idee dacă se va întoarce sau nu”, a spus Frenkie de Jong, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

