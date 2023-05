Marcus Rashford s-a decis! Unde vrea să continue fotbalistul englez

În această stagiune, Manchester United se situează pe locul patru cu trei etape înainte de final, cu 66 de puncte. Echipa de pe Old Trafford a adunat, în consecință, 20 de victorii, șase rezultate de egalitate și nouă înfrângeri.

Erik ten Hag, antrenorul lui Manchester United, a vorbit despre Marcus Rahsford, vârful de lance al „diavolilor roșii”, remarcând faptul că atacantul își dorește să rămână la gruparea de pe Old Trafford în continuare.

Tehnicianul a mai specificat faptul că și conducerea vrea ca Marcus Rashford să continue la Manchester United, mai ales că în acest sezon, englezul a fost decisiv în multe situații pentru „diavoli”. 16 goluri în 33 de apariții a marcat Marcus în campionat.

„Vrea să rămâne, iar noi vrem să stea aici la Manchester United... așa că eu cred că ne vom găsi unul pe celălalt. Lăsați discuțiile să se poarte, eu nu voi vrobi despre proces”, a precizat Erik ten Hag, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

???? Erik ten Hag on Rashford new deal talks: “Marcus wants to stay and we want him to stay here at Man United… so I think we will find each other”. #MUFC

“Let the talks continue, I don’t speak about the process”, he added. pic.twitter.com/y7QkOJtTbR