După șase etape disputate în play-off, Universitatea Craiova a înregistrat două victorii, două rezultate de egalitate și două înfrângeri: 1-1 vs Universitatea Craiova, 2-3 vs Farul Constanța, 3-1 vs Rapid București, 2-1 vs Sepsi OSK și 1-2 vs FCSB.

Cum a comentat conducerea Universității Craiova situația lui Andrei Ivan la echipă

Cât despre meciul împotriva vicecampioanei României, trupa din Bănie ar fi putut smulge un rezultat de egalitate dacă Andrei Ivan nu ar fi ratat o lovitură de la 11 metri în minutul 83 al partidei.

Sorin Cârțu, președintele formației dirijate de Eugen Neagoe, a vorbit despre penalty-ul irosit de atacant și a evidențiat faptul că ratarea l-a afectat mult, iar atât cei din conducere, cât și colegii încearcă să fie alături de el.

„Sunt chestii de viaţă, chestii care se întâmplă, l-a afectat foarte mult acestă ratare, colegii şi noi cei din conducere încercăm să fim alături de el, pentru că trebuie să depăşească acest moment”, a spus Sorin Cârțu, potrivit Orange Sport.

Andrei Ivan se află la Universitatea Craiova din vara lui 2019 și mai are contract cu trupa din Bănie până la finele sezonului actual. Atacantul e cotat la 2.5 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.

Universitatea Craiova - FCSB 1-2

Formația dirijată de Elias Charalambous a deschis scorul în prima repriză, în minutul 44, prin Andrea Compagno. Deian Sorescu a împins mingea în poarta în minutul 84 și a dus scorul la 2-0, după ce Andrei Ivan a ratat un penalty în minutul 83.

Pe final, Elvir Koljic a redus din diferență, în cele din urmă, în minutul 90+3, dar prea târziu ca Universitatea Craiova să mai poată face ceva. În clasament, oltenii au rămas pe locul patru, în timp ce FCSB a urcat pe doi, devansând-o, cel puțin temporar, pe CFR Cluj.