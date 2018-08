Criza de nervi: Becali i-a rupt contractul in fata, acum il vrea inapoi! "Luati-va gandul, niciodata in viata mea! Niciodata la Steaua!"

Gaz Metan Medias este revelatia inceputului de sezon in Liga 1. Ardelenii sunt pe primul loc dupa primele 3 etape si urmeaza meciul cu FCSB.

Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, miecuri 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

In ultima perioada s-a vorbit intens despre interesul FCSB pentru Darius Olaru si Carlos Fortes, cei mai buni jucatori ai Gazului, insa oficialii de la Medias spun ca nu se problema ca vreunul dintre cei doi sa ajunga la echipa lui Becali.

"Niciodata in viata mea vreun jucator de la Medias nu o sa ajunga la Steaua. Niciodata! Luati-va gandul de la Olaru, pleaca direct in strainatate! Fortes la fel...", a declarat Ioan Marginean, presedintele clubului ardelean, pentru Gazeta Sporturilor.

Interesant este faptul ca FCSB ar fi putut sa-l aiba deja in lot pe unul dintre cei doi jucatori. Darius Olaru a fost la doar un pas de a semna cu FCSB in urma cu 6 luni, dar Gigi Becali s-a suparat si a rupt contractul pe care dorea sa i-l prezinte fotbalistului.

"La Palat a fost domnul Ioan Marginean de la Gaz Metan si au vorbit mai bine de o ora despre transfer. Becali dadea 500.000 de euro, mediesenii voiau cu 100.000 de mai mult si 20% procente dintr-un eventual transfer. Mai mult, au solicitat ca jucatorul sa plece de la Medias abia in vara, pentru a ajuta sa ramana echipa in prima liga. Daca la ultimul aspect cele doua parti au fost de acord, la capitolul procente Becali a facut o criza de nervi si n-au ajuns la intelegere. Atunci Marginean a zis ca el nu cedeaza niciun euro si ca transferul pica. Patronul FCSB s-a enervat si le-a rupt contractul in fata", a declarat pentru GazetaSporturilor unul dintre oamenii din conducerea Gazului.

Gaz Metan - FCSB, meci din etapa a patra a Ligii 1, se va disputa duminica, ora 21:00.