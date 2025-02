Elvir Koljic (29 de ani), cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate, a semnat cu Rapid după ce era dat ca transferat la FCSB! Fotbalistul se va alătura lotului vineri, cel mai probabil, când o să-și cunoască și colegii.



Cristi Săpunaru, reacție categorică după transferul lui Elvir Koljic la Rapid



Cristi Săpunaru a fost prezent în cadrul conferinței de presă premergătoare duelului cu Oțelul Galați de sâmbătă, de la ora 19:00, în absența lui Marius Șumudică, lovit de o răceală puternică.



”Ne așteaptă un meci foarte greu. Cred că și-au revenit după șocul despărțirii de Dorinel. Au un antrenor bun. Va fi un meci de luptă până la sfârșit. Noi mergem acolo să luăm cele trei puncte și să continuăm lupta pentru play-off”, a spus Cristi Săpunaru.



Întrebat despre transferul lui Elvir Koljic, Săpunaru a punctat că fotbalistul bosniac e unul dintre cei mai buni atacanți din SuperLiga și că se bucură că o să fie coleg cu el la Rapid.



”Pentru mine e unul dintre cei mai buni atacanți din Liga 1. De doi ani de zile îl vreau în echipă. A ajuns și sper să ne ajute. Doar am fost întrebat dacă ne-ar fi bun sau nu și am spus da. Suntem fericiți că-l avem coleg”, a precizat Săpunaru.

Prima reacție a lui Elvir Koljic după ce a semnat cu Rapid



”Elvir e rapidist!”, au anunțat giuleștenii, urmat de un videoclip cu Koljic în care spune: ”Salut, rapidiști! Sunt foarte bucuros că am ajuns pe Giulești. Abia aștept să ne vedem pe teren. Forța Rapid!”.



”Elvir Koljic a fost transferat definitiv astăzi la FC Rapid 1923.168 de meciuri, 46 de goluri marcate, 17 pase decisive în toate competițiile pentru Universitatea Craiova, reușind să își treacă în palmares Cupa și SuperCupa în tricoul alb-albastru al Științei.



Îi mulțumim 'Dragonului' nostru pentru toate momentele speciale, pentru toate meciurile în care a ridicat tribunele în picioare prin reușitele sale. Îi dorim mult succes în carieră și suntem siguri că va rămâne toată viața unul dintre noi”, se arată în comunicatul Craiovei.