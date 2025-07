Victor Angelescu a reacționat după dezvăluirile făcute în cursul zilei de marți de Cristi Săpunaru. Acționarul minoritar de la Rapid susține că nu știe la cine se referă fostul căpitan al giuleștenilor, atunci când spune că va acționa în judecată un oficial al clubului.

Victor Angelescu: ”Am avut discuții cu Cristi ca el să rămână în cadrul clubului!”

Săpunaru susține că a fost denigrat în momentul în care un oficial al lui Rapid a dezvăluit în presă faptul că fundașul facilita introducerea de băuturi alcoolice în vestiarul primei echipe. Angelescu spune că clubul Rapid a fost afectat de acele articole, iar, în momentul de față, se desfășoară o anchetă internă pentru a se afla cine a făcut acele dezvăluiri.

”Am văzut postarea. Poziția la ce face Cristi (n.r. Săpunaru) nu putem să avem. E o chestie între... nu știm cine e persoana, sincer, eu chiar nu aș fi atât de sigur (n.r. că persoana în cauză ar fi Marian Mihai). Încă o dată, nu știu despre cine e vorba, nu vreau să comentez despre o chestie pe care nu o știu. Nu știam că dă pe cineva în judecată, dacă știam, spuneam.

Nu aș vrea să comentez, nu dă bine pentru club. Ce pot să comentez e motivul de la care a plecat. Pe noi ne-a afectat, s-a spus că noi nu l-am mai văzut pe Cristi. Pe noi ne-a afectat cum l-a afectat și pe el. Un magazioner a plecat, iar celuilalt i-a expirat contractul. Sunt niște lucruri care trebuie să rămână în cadrul clubului. Nu o să spălăm în public o chestie care trebuia discutată în cadrul clubului. Pe noi ne-a afectat foarte mult ca club. Noi nu am avut o anchetă împotriva lui Săpunaru. Am avut o anchetă după și avem o anchetă acum. Din partea conducerii, noi nu am făcut o anchetă să vedem dacă s-a băut o bere după vreun meci. Dacă cineva din cadrul clubului s-a gândit că ar fi bine să facă chestia asta, e ceva ce nu vom accepta. Nu vreau să comenttez un asemenea lucruri, pentru că sunt antrenori și antrenori, sunt antrenori care acceptă o bere și o pizza după meci. La noi nu era voie, Marius a interzis alcoolul, dar, dacă a existat o abatere de la regulament, e normal să o discutăm intern”, a spus Victor Angelescu la Digi Sport.

De altfel, Cristi Săpunaru a spus clar și răspicat faptul că nu i s-a propus să continue în cadrul clubului Rapid pe o funcție de conducere. Angelescu l-a contrazis pe fostul jucător și spune că au existat anumite discuții în legătură cu funcția de director sportiv. Totuși, după ce Dan Șucu l-a convins pe Mauro Pederzoli, numirea lui Săpunaru nu s-a mai concretizat.

De altfel, Angelescu spune că Săpunaru a dat de înțeles că nu își mai dorește să rămână în cadrul clubului, motiv pentru care nu i-a mai propus o altă poziție în club.

”E adevărat, am avut discuții cu Cristi ca el să rămână în cadrul clubului pe o poziție de management. Asta a fost discuția, pentru că el urma cursurile de antrenor. Pe partea de director sportiv, în schimb, ați văzut, am avut și prezentarea domnului Pederzoli. A fost o oportunitate faptul că Dan Șucu e la Genoa, cei de acolo au zis că ar trebui să avem un director sportiv cu experiență și au recomandat pe cineva. Mauro are o anumită experiență, pentru noi cred că e o mutare foarte bună. A fost o oportunitate pe care nu am fi avut-o dacă Dan Șucu nu ar fi fost la Genoa. Erau anumite discuții cu Mauro înainte să vină Costel Gâlcă.

Noi nu am mai avut o discuție ca Săpunaru să rămână. El a fost destul de suferit și înțeleg de ce. Am avut discuții legate de partea de director sportiv, apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Am vorbit, iar Cristi a spus că așteaptă să i se termine contractul. Cristi a dat de înțeles că nu își mai dorește. De la momentul respectiv nu a mai fost în apele lui. Cristi nu ar fi acceptat să fie mâna a doua a cuiva sau să ocupe altă funcție. Sunt convins că își dorește ori să antreneze, ori să fie director sportiv sau să dețină o funcție în altă parte. Dacă îi propuneam să fie director de imagine doar așa ca să îi dăm o funcție, nu cred că ar fi acceptat. Sunt convins că pleacă cu un gust amar”, a mai spus Angelescu.

Comunicatul emis de Cristi Săpunaru

”Având în vedere că, începând cu data de 30.06.2025, contractul meu cu FC RAPID 1923 S.A. s-a încheiat, simt că e momentul potrivit să fac câteva precizări.

Din respect pentru clauza de confidențialitate, inclusă in contract, nu am putut vorbi public până acum. Totuși, vreau să menționez clar că nu am primit nicio propunere oficială de a rămâne în cadrul clubului.

Le mulțumesc suporterilor care mi-au fost alături în toată cariera mea și tuturor celor care m-au susținut, pe teren și în afara lui.

După ultimele zvonuri apărute în presă și în mediul online, menționez de asemenea, că nu am intenționat sau nu intenționez să dau clubul în judecată, sau să creez ’valuri’ înainte de un nou campionat, ci mă îndrept exclusiv către acea persoană care a încercat să îmi păteze imaginea. Nu am muncit de la 6 ani pentru ca cineva să-mi pună sub semnul întrebării reputația construită cu sacrificii, muncă și dedicare. Această situație va fi abordată strict pe cale legală.

Închei acest capitol cu fruntea sus și cu recunoștință pentru tot ce am trăit aici!

RAPID, a fost, este și va rămâne, echipa mea de suflet!”, a fost mesajul lui Cristi Săpunaru pe Instagram.