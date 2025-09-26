Fostul căpitan al Rapidului a fost întrebat, printre altele, și despre lupta la titlu din Superligă, în care este implică și echipa sa de suflet.



În ciuda începutului modest de sezon, fostul internațional crede că FCSB și CFR Cluj nu trebuie să fie excluse din calculele pentru locurile fruntașe, având în vedere că mai sunt 20 de etape de disputat din acest sezon.



Cristi Săpunaru: ”Să nu le scoată nimeni din calcule pe FCSB și CFR”



Săpunaru a scos în evidență că lupta din prima parte a clasamentului pare să fie echilibrată, după zece etape.



„E echilibrată, FCSB și CFR cu un start greu de campionat, Craiova, Rapid și Botoșani au început bine, dar să nu scoată nimeni din calcul FCSB și CFR.

Sunt echipele care s-au bătut la campionat aproape an de an. Mai sunt, dacă nu mă înșel, 60 de puncte în joc”, a spus Cristi Săpunaru.



Programul etapei a 11-a din Superligă:



Vineri, 26 septembrie

FC Hermanstadt - FC Argeș 0-1

Ora 21.00 Universitatea Craiova - Dinamo București



Sâmbătă, 27 septembrie

Ora 15.00 UTA Arad - FK Csiksereda Miercurea Ciuc

Ora 20.30 Petrolul Ploiești - FC Rapid



Duminică, 28 septembrie

Ora 17.30 Farul Constanța - Unirea Slobozia

Ora 20.30 FCSB - Oțelul Galați



Luni, 29 septembrie