Cristi Manea, dat dispărut la Rapid! Unde se află jucătorul, în timp ce Angelescu credea că e în București

Superliga
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristi Manea, fundașul lateral al lui Rapid, a anunțat că ia în considerare să părăsească formația giuleșteană, nemulțumit de numărul minutelor jucate.

Cristi Manea Rapid Victor Angelescu
Joi, clubul patronat de Dan Șucu și Victor Angelescu a anunțat că Manea s-a accidentat și are nevoie de o intervenție chirugală.

Cristi Manea, internat în Barcelona! Angelescu credea că e în București

Este vorba despre o fractură mai veche la nivelul mâinii, care s-a agravat după victoria giuleștenilor cu FC Botoșani.

Deși alb-vișinii au anunțat că Manea are nevoie de o intervenție chiurgicală, șefii de la Rapid habar nu aveau unde se află fotbalistul, dovadă fiind declarațiile lui Victor Angelescu, cel care a susținut că jucătorul se află la București.

El are o accidentare mai veche, care s-a agravat după ultimul meci. Din câte știu, e în România. Dar nu eu mă ocup în detaliu de asta”, a spus Angelescu, potrivit GSP.

Totuși, Manea nu se află în România, ci tocmai în Barcelona, unde se află internat la Quironsalud Barcelona Hospital. Soția fotbalistului, Irina Deaconescu, l-a dat de gol pe jucător printr-o postare pe rețelele sociale. 

Ce a spus Cristi Manea despre plecarea de la Rapid

Ce vă pot spune e că mă simt foarte bine, mereu când am intrat am dat tot ce am putut, dar e normal, când vezi că nu joci meci de meci titular, eu, care am pretenții să merg la echipa națională, normal că încerc să găsesc altceva.

Nu vreau să deranjez pe nimeni, să iau banii degeaba sau… Eu vreau să mă bucur de fotbal și să joc. Nu e ușor să intri de pe bancă. Nu știu, aștept să văd săptămânile următoare, pentru că mai e valabilă perioada de transferuri.

Momentan, acum mă focusez pe ce e aici, dar nu știi ce se poate întâmpla. Nu, nu am discutat cu antrenorul, nu am vrut. E decizia dumnealui. Îmi respect toți colegii, sunt ca frații mei. Cine crede dumnealui că merită să joace, să joace. Am spus că nu vreau să deranjez. Nu-i nicio problemă, se găsesc locuri de muncă”, a spus Cristi Manea la finalul jocului. 

Un document aruncat din greșeală la gunoi a dus la o descoperire surprinzătoare în București. Amenzi de 8.000 de lei | FOTO
