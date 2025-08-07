Cristi Manea, dat dispărut la Rapid! Unde se află jucătorul, în timp ce Angelescu credea că e în București

Joi, clubul patronat de Dan Șucu și Victor Angelescu a anunțat că Manea s-a accidentat și are nevoie de o intervenție chirugală.

Cristi Manea, internat în Barcelona! Angelescu credea că e în București

Este vorba despre o fractură mai veche la nivelul mâinii, care s-a agravat după victoria giuleștenilor cu FC Botoșani.

Deși alb-vișinii au anunțat că Manea are nevoie de o intervenție chiurgicală, șefii de la Rapid habar nu aveau unde se află fotbalistul, dovadă fiind declarațiile lui Victor Angelescu, cel care a susținut că jucătorul se află la București.

”El are o accidentare mai veche, care s-a agravat după ultimul meci. Din câte știu, e în România. Dar nu eu mă ocup în detaliu de asta”, a spus Angelescu, potrivit GSP.

Totuși, Manea nu se află în România, ci tocmai în Barcelona, unde se află internat la Quironsalud Barcelona Hospital. Soția fotbalistului, Irina Deaconescu, l-a dat de gol pe jucător printr-o postare pe rețelele sociale.

