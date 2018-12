CRAIOVA - VOLUNTARI | Mangia l-a criticat pe .. Mangia dupa victorie! "Cred ca am gresit, e vina mea!" Ce l-a deranjat

Craiova a urcat pe locul 3 in Liga 1 dupa victoria grea cu ultima clasata.

CRAIOVA 3-1 VOLUNTARI | Antrenorul celor de la Universitatea Craiova, Devis Mangia, si-a criticat propria tactica dupa victoria cu Voluntari venita dupa ce oaspetii au deschis scorul rapid. Craiova a revenit dupa golurile lui Kolic, Mitrita si Rocha.

"Am inceput slab meciul, stiam ca cei de la FC Voluntari incep tare, asa a fost si cu cei de la CFR Cluj etapa viitoare. Probabil a fost si greseala mea. Alex (Mitrita) are incredere in calitatile lui (sa bata penalty-ul). Mateiu trebuie sa dea el ceva pentru ca e ziua lui, nu sa-i dedicam victoria :)

Eu cred ca este o recidiva (la Kolic), este aceeasi zona. Nu stiu daca din cauza gazonului. Astazi gazonul a fost mai slab decat data trecuta. Stiu ca este un derby cu Dinamo, toata echipa stie, va fi un meci greu, asa a fost anul trecut. Este cel mai important pentru mine ca este urmatorul, pentru mine sunt importante punctele" a spus Devis Mangia la Digi Sport.