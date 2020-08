Contra isi face PRAF jucatorii dupa infrangerea cu Chindia si AMENINTA: "Vor disparea multi dintre ei!" Incepe CURATENIA de toamna la Dinamo

Dinamo a pierdut in deplasarea cu Chindia Targoviste, chiar la debutul lui Cosmin Contra pe banca.

'Cainii' au pierdut in a doua etapa din Liga 1, iar jocul nu a convins deloc. Fara sut pe poarta Chindiei in cele 90 de minute, prestatia jucatorilor lui Dinamo a fost aspru criticata de Cosmin Contra.

"Nu m-am asteptat sa jucam asa slab, baietii au lucrat bine, paradoxul este ca in cele 3 zile petrecute impreuna, baietii au avut intensitate in antrenamente, nu prevedea nimic un joc asa slab.

Stiam ca am nevoie de munca, trebuie sa facem multe schimbari dar le-am zis ca nu mai accept niciodata lipsa de atitudine, lipsa de a intelege la ce club esti si sigur vor disparea multi din ei. Dinamo vine dupa 2-3 ani in care s-a zbatut in anonimat si trebuie sa vina jucatorii care sa munceasca si sa aiba o atitudine puternica.

Unii jucatori au incercat, au avut atitudine, dar multe greseli, multe pase gresite, nu am vazut actiuni individuale, centrarile, primul om. Sunt lucruri pe care nu le poti preveni ca antrenor.

Sunt la Dinamo, daca sunt aici, crezi ca jucatorii au valoarea si personalitatea sa joace aici. Azi am facut un meci foarte slab, felicit Chindia pentru daruinta. Au venit cu un pressing agresiv, nu ne-au lasat in niciun moment sa avem comoditatea balonului.

Am iesit in prima repriza de doua trei ori dar ajungand in jurul careului, din pacate, nu am putut avea prospetimea necesara sa avem ocazii mai clare.

Nu am antrenat niciun meci in care echipa sa nu traga o data pe poarta, sper ca in meciul viitor sa nu se repete.

Sigur vor veni in astea 10 zile mai multi jucatori care vor da o alta fata echipei, avem nevoie de jucatori valorosi.

Achim este un jucator cerebral, accidentarea ne-a dat planurile peste cap, Janusz Gol a intrat bine, chiar daca nu s-a pregatit suficient a aratat ca are o baza buna.

Ma asteptam mult mai mult de la Sorescu, de la Fabbrini. Glezna umflata si Straton si Achim, au entorsa amandoi, sper sa ii recuperam cat mai repede, as fi vrut ca in astea 10 zile sa muncim mai mult si sa fie valizi. Sper sa nu fie asa grav si sa ii am la aceasta pregatire.

Daca am zis ca obiectivul meu e sa intru in playoff, asa e exclus sa avem vreo sansa, dar avem nevoie de jucatori de valoare. Au venit 3 jucatori, marti vin inca 2, sper si saptamana viitoare sa mai am 4-5 jucatori, sa mai am 7-8 zile de pregatire si sa ii integrez!", a spus Cosmin Contra la finalul meciului.