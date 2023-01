Confesiunea fotbalistului cu cinci meciuri la FCSB: „M-a băgat la un antrenament și treceau ca 'rachetele' pe lângă mine!”

Robert Ion a semnat cu FCSB în 2017, când avea doar 17 ani. Însă mijlocașul ofensiv a bifat doar 5 prezențe pentru clubul patronat de Gigi Becali (64 ani). A fost împrumutat în două rânduri la Academica Clinceni și o dată la FC Voluntari, ca în vara lui 2022 să fie cumpărat de Farul Constanța.

Accidentarea i-a oprit parcursul la FCSB

Robert Ion a rememorat că regresul a început din 2020, când a suferit o accidentare gravă la un meci al echipei secunde a FCSB-ului. Pe moment, jucătorul nu a simțit nicio durere, însă Ovidiu Kurti (44 ani), kinetoterapeutul roș-albaștrilor, și-a dat seama că fotbalistul va trebui să înfrunte o problemă medicală serioasă.

„De abia începusem să joc bine, jucasem cu Backa Topola, jucasem cu FC Argeş, cu Slovan şi începusem bine. Înainte de partida cu Dinamo, unde lucrurile trebuiau să meargă pe un drum foarte bun din ce înţelesesem, am mers să joc 45 de minute la echipa a doua ca să... Ştiam că o să joc a doua repriză şi am zis că vreau să am meciul întreg.

A venit unul de la Rapid, mi-a băgat alunecare şi am simţit. N-am avut în viaţă o ruptură, leziune, nimic, genunchiul, ligamentele. N-am realizat atunci ce s-a întâmplat, eram destul de vesel şi, când am vorbit cu Kurti, mi-a zis că o să stau şase, şapte luni şi atunci am realizat... Cel mai greu o să-ţi fie psihic, nu fizic, nu mi-am dat seama atunci, ci peste trei, patru luni.

Ovidiu Kurti, la cum lucrează, m-a refăcut perfect. Sunt mai mult decât nou, am piciorul mai bun decât înainte. Draconice erau antrenamentele pe care le făcea. Am prins cantonament în Turcia, două antrenamente pe zi doar în sală. Am zis că nu-i adevărat aşa ceva, cât puteam să lucrez”, a declarat Robert Ion pentru Orange Sport.

Accidentarea suferită în 2020 și-a lăsat urmări asupra formei sale fizice și la un an distanță. Robert Ion a precizat că a resimțit diferența când s-a întors la antrenamentul FCSB-ului și a observat că ceilalți colegi aveau cu totul alt tonus.

„M-a trimis la un antrenament, înţeleg că Gigi Becali voia să intrăm, eram mai mulţi accidentaţi în perioada aia şi a întrebat cât mai au până îşi revin.

Şi i-a spus Ovidiu Kurti: 'E accidentat, nu poate să joace'. I-am zis: 'Ovi, lasă-mă, te rog frumos, la antrenament'. M-a băgat la antrenament şi am văzut cum treceau precum 'rachetele' pe lângă mine şi am zis că n-am cum să joc, deşi m-am supărat iniţial.

Nu puteam să fac faţă la antrenament, şchiopătam, am considerat că mai bine mă pregătesc pentru noul sezon şi am vrut să plec să joc. Am plecat la Voluntari. Că nu mi-au dat atâtea şanse e altă problemă, de asta am şi vrut să plec”, a mai spus Robert Ion.