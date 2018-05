Clujenii, siguri ca vor castiga titlul! Reactia IRONICA a lui Iuliu Muresan: "Daca Viitorul va avea penalty, apara Arlauskis! Si Camora va fi ORICUM acolo sa respinga mingea" :)

CFR Cluj si FCSB dau asaltul final pentru titlu in ultima etapa a sezonului. Cele doua echipe sunt despartite de doar un punct.

Ardelenii au un avantaj minim si sunt convinsi ca vor reusi sa castige campionatul. Iuliu Muresan, presedintele CFR-ului, este sigur ca Viitorul va alinia cea mai buna echipa la meciul de duminica, insa echipa condusa de Dan Petrescu va castiga fara probleme. 2-0 este scorul pe care mizeaza Iuliu Muresan.

Oficialul ardelenilor a avut si o reactie ironica atunci cand a fost intrebat cum va reactiona daca Viitorul va primi o lovitura de la 11 metri asa cum a primit Craiova in ultimul minut de joc al partidei din Gruia: "Apara Arlauskis! Iar Camora va fi acolo sa respinga".



"Va fi o partida foarte grea pe care trebuie s-o castigam. Nu va fi usor, dar suntem la mana noastra, avem un punct in plus. Nu e cu scenariu... vine Viitorul, CFR castiga si luam campionatul. Viitorul a castigat pe merit cand a fost campioana. Trebuie sa jucam cu multa determinare, cu pressing, sa dam goluri ca la Astra si problema se rezolva. Pe noi nu ne intereseaza meciul Astrei, nu conteaza pentru noi acel meci. Daca va fi un penalty, sper sa nu fie, o sa-l apere Arlauskis. Si Camora va fi acolo sa respinga mingea, daca va fi nevoie", a declarat Iuliu Muresan pentru ProTV.