Clubul din Liga 1 care are mari probleme financiare! Jucatorii au depus memoriu si isi asteapta salariile! "Cu greu m-am descurcat cu banii"

Astra Giurgiu are mari probleme financiare.

Astra Giurgiu a incheiat sezonul pe locul 5 in play-off si a pierdut finala Cupei Romaniei in fata Viitorului. Fosta campioana are mari probleme financiare, insa.

Mihai Butean, fundasul nationalei de tineret, a decis sa depuna memoriu si isi asteapta restantele salariale de la patronul Ioan Niculae. El a dezvaluit ca au fost momente in care impresarul l-a ajutat din punct de vedere financiar.

"Impresarul m-a ajutat in momente grele"

"Da, mi-am depus memoriu si chiar astazi am a doua infatisare la instanta si astept sa vad ce se intampla. Merg in continuare cu memoriul si astept sa vad ce o sa fie. Merge avocatul in locul meu si va fi dansul acolo.

A fost un an foarte dificil pentru mine, cu greu m-am descurcat cu banii. M-a ajutat impresarul meu in momentele grele. Eu puteam sa imi depun memoriu in urma cu un an si jumatate, dar am mers pe buna intelegere a clubului. Dani Coman imi spusese ca lucrurile se vor schimba si ca vor fi bine, dar am ajuns intr-un moment in care nu ma mai descurcam cu banii. A fost un an foarte dificil!

Sunt neplatit de 4 luni, mergeam pe a 5-a luna. Inainte de finala Cupei, domnul Nicuale ne-a mai platit cateva restante, dar tot au mai ramas cateva datorii.

O sa am o intalnire cu domnul Nicuale si acolo vom discuta mai multe. Pe urma o sa stiu sigur daca voi continua cu memoriul sau mi-l voi retrage. Nu au fost presiuni sa mi-l retrag", a spus Mihai Butean pentru Gazeta Sporturilor.