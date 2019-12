Cine este jucatorul si antrenorul anului? Raspunsul dat de Gigi Becali te va lasa cu gura cascata: "A facut minuni!"

Ei sunt jucatorul si antrenorul anului in opinia lui Gigi Becali.

Gigi Becali a fost obiectiv cand a venit vorba de cel mai bun jucator si antrenor al anului 2019 si a facut doua nominalizari de la marea rivala din acest sezon, CFR Cluj.

In opinia patronului de la FCSB, obiectiv vorbind, Bilel Omrani este cel mai bun jucator al anului, deoarece a calificat-o pe CFR Cluj, iar Dan Petrescu este antrenorul anului. Gigi Becali spune ca Dan Petrescu a reusit sa faca minuni pentru CFR in acest an:

"Jucatorul cel mai bun al anului, daca e sa fiu subiectiv este Florinel Coman, dar daca e sa fiu obiectiv e Omrani pentru ca el a calificat echipa. Ca valoare e Coman, ca rezultate Omrani.

Antrenorul anului cine sa fie? Dan Petrescu...a facut minuni. Nu credeam niciodata ca va reusi sa faca ce a facut", a spus Gigi Becali.