Cine e vedeta din imagine?! Povestea senzationala a omului care si-a facut poza cu Ilie Nastase la Botosani

Ilie Nastase a dat lovitura de start a meciului de la Botosani. A fost aparitia- surpriza dinaintea partidei cu FCSB.

Nastase a fost asaltat pentru poze si autografe. Inclusiv de pompierii prezenti la stadion. Unul dintre acestia are o poveste cu totul speciala. Iulian Rotariu (in stanga imaginii) este participant la maratonul Antarctica! Rotariu a iesit al doilea in competitia extrema. A alergat 250 de kilimetri la o temperatura medie de -60 de grade!