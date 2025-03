La conferința de presă de după meciul cu Universitatea Craiova, Elias Charalambous a ținut să își felicite jucătorii și a vorbit despre unicul gol al meciului, înscris de Adrian Șut.

Elias Charalambous, după ce FCSB a câștigat sezonul regulat: "Sper ca tradiția să se respecte"

"Am întâlnit un adversar foarte bun căruia îi place să joace fotbal. Au un stil similar cu al nostru. Noi am avut o ocazie mare de a înscrie prin Băluță, apoi golul fantastic al lui Șut cu piciorul stâng. În a doua repriză, noi am avut ocaziile prin Gheorghiță și prin Tănase. Puteam înscrie golul al doilea, dar nu am făcut-o. Apoi s-a simțit oboseala", a spus Charalambous.

Ulterior, Charalambous a vorbit despre play-off-ul care urmează și spune că ar vrea ca tradiția să se respecte, referindu-se la obiceiul ca echipa care câștigă sezonul regulat să cucerească și titlul.

"Urmează un nou campionat. Mai sunt 10 meciuri, 30 de puncte. Prima adversară, Rapid. Urmează un alt mic campionat, deci mai e drum lung până la final. Primul meci este cel cu Rapid



Sper ca tradiția să se respecte (n.r - ca echipa care termină pe primul loc sezonul regulat să câștige și titlul), dar aici e vorba doar de niște lucruri din trecut. Nimic nu e decis. Mai avem 10 meciuri și trebuie să ne concentrăm la fiecare, începând cu cel de Rapid de duminica viitoare. Urmează meciuri cu echipe de tradiție și va fi dificil pentru toată lumea", a mai spus Charalambous.

Daniel Bîrligea, apt pentru FCSB - Rapid

În prima etapă din play-off, FCSB, locul 1, va primi vizita celor de la Rapid, locul 6. Elias Charalambous anunță că sunt șanse mari ca Daniel Bîrligea să se recupereze după accidentarea musculară și să fie pe teren.



Charalambous a explicat și de ce Risto Radunovic nu a jucat contra Universității Craiova.



"Cred că Bîrligea va juca cu Rapid. Progresează și cu Rapid cred că va fi cu noi.



Risto a încasat o lovitură și a fost mai bine să nu joace în acest meci. Am preferat să nu riscăm. Mai sunt multe meciuri până la final, iar azi doar și-ar fi agravat accidentarea dacă ar fi jucat", a mai spus Charalambous.