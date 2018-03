Oferta de ULTIM MOMENT pentru un super jucator de la CFR! Dan Petrescu nu are cum sa se opuna: e dorit in Serie A, la un club de top

CFR Cluj ar putea realiza un super transfer in aceasta vara.

Italienii scriu ca AS Roma a pus ochii pe un jucator al lui Dan Petrescu si vrea sa-l achizitioneze in perioada mercato de la finalul sezonului. Cristian Manea ar putea ajunge in Serie A, la AS Roma.

InsideRoma.com scrie ca negocierile dintre AS Roma si CFR Cluj au inceput deja. Pietro Chiodi, care este si impresarul lui Razvan Marin, un alt roman dorit de AS Roma, este cel care intermediaza discutiile dintre cele doua cluburi.

In varsta de 20 de ani, Manea detine recordul de cel mai tanar debutant pentru echipa nationala a Romaniei. Daca Roma va inainta o oferta oficiala, CFR Cluj nu prea are niciun cuvant de spus. Jucatorul este venit sub forma de imprumut de la Apollon Limassol, club cu care a semnat in 2014 dupa ce a plecat de la Viitorul.