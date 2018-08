CFR Cluj mai pregateste doua BOMBE pe piata transferurilor! Anuntul lui Muresan

CFR n-a terminat-o cu achizitiile. Presedintele Muresan mai anunta doua transferuri la Cluj.

Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Problemele de lot ii forteaza pe campioni sa reactioneze.

"O sa mai facem cateva transferuri. Poate chiar saptamana asta o sa mai aducem un jucator, poate chiar doi. Pot sa spun ca sunt straini, dar nu dau mai multe detalii. Din pacate, avem si probleme de lot. Ati vazut ca Arlauskis a jucat intr-un picior, a degajat doar cu stangul sau a trimis cu mana. Are o intindere usoara, dar speram ca intr-o saptamana va putea sa apere din nou. Are sanse foarte mici sa joace in aceasta saptamana. In schimb, Deac face maine un RMN. In functie de rezultat, se va lua cea mai buna decizie. Daca RMN-ul arata bine, cred ca va reveni in doua saptamani", a spus Muresan.