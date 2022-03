Cea mai dură reacție după numirea lui Adi Mutu la Rapid: "N-are nicio șansă așa, dau scris! Tot timpul a fost arogant"

Mutu a semnat un contract valabil până în vara anului 2023, însă imediat după numirea sa la Rapid au apărut primele reacții dure. Daniel Pancu, una dintre legendele clubului giuleștean, a scris pe rețelele sociale că se simte "ca atunci când mi-a murit un părinte", iar la scurt timp a oferit o nouă reacție, în care a explicat pe larg la ce s-a referit.

Daniel Pancu: "Dacă Mutu va continua să aibă aceeași viziune, n-are nicio șansă la Rapid, dau scris!"

Pancu spune că nu îi dă nicio șansă lui Mutu la Rapid dacă antrenorul va continua să aibă același stil de joc și dacă va rămâne la fel de "arogant" în relația cu suporterii.

În plus, fostul atacant, care spune că s-a aflat și el în discuții pentru preluarea postului de antrenor, consideră total nepotrivită inaugurarea noului stadion din Giulești cu un tehnician care nu a jucat niciodată pentru Rapid.

"Eu vedeam Rapidul pe stadionul nou ori cu un fost rapidist important, ori cu un antrenor care n-a avut legătură cu Steaua sau Dinamo. Asta a fost toată dezamăgirea mea și sunt în continuare dezamăgit. Da, ăsta e sentimentul. Sunt trist. Nu în momentul ăsta, putea să-l pună în sezonul viitor, dar nu la inaugurare.

I-am spus și lui personal. Ne-am întâlnit recent. Dacă el va continua să aibă aceeași viziune asupra fotbalului, la Rapid n-are nicio șansă. Vă dau scris asta. Are un stil, i-am analizat jocul, conservator, cu prea puține riscuri, un antrenor echilibrat. La Rapid e vorba despre altceva. Și o să simtă și el pe pielea lui. Dacă voi luați toată cariera lui Mutu de până acum, veți vedea că are foarte puține meciuri câștigate la mai mult de un gol diferență. La Rapid e altceva.

Primul sfat dat lui Mutu e să nu se ducă arogant în Giulești. Nu are nici cea mai mică șansă. Acolo sunt oameni care pun cel mai mult preț pe inimă. E nevoie de inimă. Dacă oamenii nu-l simt aproape, îi va fi foarte greu. Trebuie un om cu inimă, care să se coboare la nivelul pământenilor. El tot timpul a fost arogant, pentru că e Mutu, are 100 de goluri în Serie A, 35, la fel ca Hagi, la echipa națională. Dacă oamenii nu-l simt că pune inimă și toată energia lui pentru Rapid, îi va fi foarte greu, dar, cu siguranță, se poate schimba", a spus Daniel Pancu, la Telekom Sport.

Adrian Mutu, noul antrenor al Rapidului

Giuleștenii au anunțat oficial mutarea prin intermediul unui comunicat oficial. Mutu a oferit și primele declarații în calitate de antrenor al Rapidului.

„Rapid este un club important al României, mă bucur să fiu aici, dar în același timp sunt concentrat să facem treabă bună și să reușim să avem rezultate și mai bune de-acum încolo.

Rapid are un spirit unic, construit de-a lungul atâtor ani, cu niște suporteri ce transmit acea pasiune, pe care am văzut-o întotdeauna în tribune. Au fost alături de noi atunci când am jucat cu echipa națională în Giulești. Este o mare responsabilitate, rezultatele din trecut și istoria ne obligă să dăm 100% pentru acest club”, a spus Adrian Mutu, potrivit site-ului oficial al Rapidului.

Staff-ul lui Adrian Mutu este format din:

Bogdan Pătrașcu (antrenor secund)

Eduard Stăncioiu (antrenor secund)

Mihai Nădăban (antrenor de portari)

Ciprian Niță (analist video)

Roberto Buerrero (preparator fizic)

Adrian Mutu o preia pe Rapid de pe locul nouă. Cu 37 de puncte, giuleștenii sunt la egalitate de puncte cu UTA Arad. Ultimul meci din sezonul regulat, înainte de începerea play-out-ului, este pe teren propriu, împotriva celor de la Academica Clinceni.

Rapid este a treia echipă de seniori din cariera de antrenor a lui Adrian Mutu, după FC Voluntari și FCU Craiova. Acesta a mai antrenat și echipa U21 a celor de la Al-Wahda și a fost selecționerul naționalei României U21.