BREAKING NEWS | E oficial! Adi Mutu este noul antrenor al Rapidului! Primele declarații

Înfrângerea cu FCU Craiova, scor 3-2, a pus capac conducerii Rapidului, chiar dacă șefii din Giulești au anunțat că nu vor schimba antrenorul cel puțin până la finalul sezonului regulat.

Numele ”Briliantului” a fost asociat în ultima vreme cu Rapid. Speculațiile au fost ”alimentate” de prezența acestuia la meciul cu FCU Craiova, unde a venit alături de staff-ul său.

Adrian Mutu, noul antrenor al Rapidului

Giuleștenii au anunțat oficial mutarea prin intermediul unui comunicat oficial. Mutu a oferit și primele declarații în calitate de antrenor al Rapidului.

„Rapid este un club important al României, mă bucur să fiu aici, dar în același timp sunt concentrat să facem treabă bună și să reușim să avem rezultate și mai bune de-acum încolo.

Rapid are un spirit unic, construit de-a lungul atâtor ani, cu niște suporteri ce transmit acea pasiune, pe care am văzut-o întotdeauna în tribune. Au fost alături de noi atunci când am jucat cu echipa națională în Giulești. Este o mare responsabilitate, rezultatele din trecut și istoria ne obligă să dăm 100% pentru acest club”, a spus Adrian Mutu, potrivit site-ului oficial al Rapidului.

Staff-ul lui Adrian Mutu este format din:

Bogdan Pătrașcu (antrenor secund)

Eduard Stăncioiu (antrenor secund)

Mihai Nădăban (antrenor de portari)

Ciprian Niță (analist video)

Roberto Buerrero (preparator fizic)

Adrian Mutu o preia pe Rapid de pe locul nouă. Cu 37 de puncte, giuleștenii sunt la egalitate de puncte cu UTA Arad. Ultimul meci din sezonul regulat, înainte de începerea play-out-ului, este pe teren propriu, împotriva celor de la Academica Clinceni.

Rapid este a treia echipă de seniori din cariera de antrenor a lui Adrian Mutu, după FC Voluntari și FCU Craiova. Acesta a mai antrenat și echipa U21 a celor de la Al-Wahda și a fost selecționerul naționalei României U21.