Fundașul central a semnat cu NK Celje, echipa la care evoluează Marco Dulca. Transferul a fost deja oficializat, iar Boben și-a dat acordul pentru un contract valabil pentru un sezon.



Matija Boben a semnat cu NK Celje



Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, CFR Cluj a primit 100.000 de euro în schimbul jucătorului pe care l-a transferat în 2023 de la Ternana.



În a doua parte a sezonului precedent, Boben a fost împrumutat de CFR Cluj la Poli Iași pentru a pune umărul la salvarea echipei de la retrogradare. Moldovenii au pierdut, însă, barajul cu Metaloglobus și au retrogradat în liga secundă.

