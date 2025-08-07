Fundașul central a semnat cu NK Celje, echipa la care evoluează Marco Dulca. Transferul a fost deja oficializat, iar Boben și-a dat acordul pentru un contract valabil pentru un sezon.
Matija Boben a semnat cu NK Celje
Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, CFR Cluj a primit 100.000 de euro în schimbul jucătorului pe care l-a transferat în 2023 de la Ternana.
În a doua parte a sezonului precedent, Boben a fost împrumutat de CFR Cluj la Poli Iași pentru a pune umărul la salvarea echipei de la retrogradare. Moldovenii au pierdut, însă, barajul cu Metaloglobus și au retrogradat în liga secundă.
Înainte de a evolua în România, Boben a mai jucat în Rusia, Anglia și Italia.
În sezonul precedent, NK Celje a reușit cea mai bună performanță din istoria clubului pe plan european. S-a calificat în sferturile Conference League, unde a fost eliminată de italienii de la Fiorentina (1-2 și 2-2).
CFR Cluj vine după înfrângerea din ultima etapă a Superligii, scor 2-3, cu Universitatea Craiova. Trupa lui Dan Petrescu suferă în campionat, unde se află pe locul 13, dar merge bine în Europa.
Clujenii le-au eliminat pe Lugano, scor 1-0 la general, și pe Paksi, scor 3-0 la general.
De cealaltă parte, Braga a trecut de Levski neașteptat de greu, după 0-0 în tur și 1-0 în retur, în urma prelungirilor.
Formația din Portugalia a încheiat sezonul trecut pe locul 4 în întrecerea internă, sub Sporting, Benfica și Porto.