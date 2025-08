Ce l-a deranjat pe Costel Gâlcă după victoria cu FC Botoșani: „Asta mă nemulțumește” + o nouă problemă: „Are glezna umflată”

„Îi felicit pe băieți pentru meciul prestat, 80 de minute din meci s-au prezentat foarte bine. Adversarul nu și-au creat, ca în alte meciuri, multe ocazii și totul a fost bine, dar mă nemulțumește golul pe care l-am primit.

Știam dinainte de calități are Baroan, că e combinativ, că vine între linii, că simte jocul, finalizare foarte bună, dar nu este la 100%.

Onea are glezna umflată puțin, dar sperăm să nu fie ceva grav. Mă îngrijorează bine-înțeles accidentările, și Manea a fost călcat pe mână, dar sperăm să îi avem pe toți.

În prima repriză nu am reușit să ne creăm ocazii clare de gol, dar după intrarea lui Baroan am avut un plus, am fost mai dinamici și am marcat golurile.

A fost o execuție care pare imparabilă. Stolz a avut evoluții destul de bune, a apărat destul de bine”, a declarat Costel Gâlcă la flash interviu.

Rapid a urcat pe primul loc în Superliga, în timp ce FC Botoșani a rămas pe poziția a șasea.