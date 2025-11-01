Incredibil! Colegul lui Virgil Ghiță s-a "rupt" în timp ce sărea la fani! A ajuns la pământ cu dureri mari

În minutul 31, Mihai Lixandru l-a văzut foarte bine pe căpitanul de la FCSB aflat în careul advers fără marcaj și a centrat perfect. Olaru a șutat din prima cu dreptul, din întoarcere, și nu i-a dat nicio șansă lui Lefter.

Imediat după gol, Olaru s-a îndreptat spre colțul terenului și a boxat cu fanionul, după care ”a căzut lat”, înconjurat de colegii săi.

