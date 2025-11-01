GALERIE FOTO Ce gol! Darius Olaru, ”torpilă” în U Cluj – FCSB

Ce gol! Darius Olaru, &rdquo;torpilă&rdquo; &icirc;n U Cluj &ndash; FCSB Superliga
FCSB a intrat în avantaj la vestiare la pauza meciului cu U Cluj.

FCSB U Cluj Darius Olaru
Darius Olaru a deschis scorul în minutul 31, cu o execuție de excepție.

Darius Olaru, gol superb în U Cluj - FCSB

  • Olaru gol 21
În minutul 31, Mihai Lixandru l-a văzut foarte bine pe căpitanul de la FCSB aflat în careul advers fără marcaj și a centrat perfect. Olaru a șutat din prima cu dreptul, din întoarcere, și nu i-a dat nicio șansă lui Lefter.

Imediat după gol, Olaru s-a îndreptat spre colțul terenului și a boxat cu fanionul, după care ”a căzut lat”, înconjurat de colegii săi.

