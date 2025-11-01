Darius Olaru a deschis scorul în minutul 31, cu o execuție de excepție.
GALERIE FOTO Ce gol! Darius Olaru, ”torpilă” în U Cluj – FCSB
Superliga
FCSB a intrat în avantaj la vestiare la pauza meciului cu U Cluj.
Din articol
În minutul 31, Mihai Lixandru l-a văzut foarte bine pe căpitanul de la FCSB aflat în careul advers fără marcaj și a centrat perfect. Olaru a șutat din prima cu dreptul, din întoarcere, și nu i-a dat nicio șansă lui Lefter.
Imediat după gol, Olaru s-a îndreptat spre colțul terenului și a boxat cu fanionul, după care ”a căzut lat”, înconjurat de colegii săi.
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News
ULTIMELE STIRI
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI