SPECIAL www.sport.ro: Ce fac acum rapidistii care au adus ultimul titlu in Giulesti. Unde au ajuns CAMPIONII Rapidului din 2003

Au trecut 17 ani de cand Giulestiul se bucura pentru a treia si, deocamdata, ultima oara de un titlu castigat in prima divizie.

Cosmin Craciun

Astazi, Rapid isi propune sa revina pe prima scena, insa de la ultimul trofeu de campioana s-au schimbat foarte multe in viata alb-visiniilor. Pare greu de crezut, dar de cand rapidistii sarbatoreau ultimul astfel de trofeu si pana in prezent, clubul din Grant a trecut printr-un sfert de finala european, meciuri pierdute la masa verde, retrogradari si un baraj anulat ulterior de catre instantele sportive. Acum, cu un stadion aflat in reconstructie si cu un nou antrenor, Dan Alexa, rapidistii isi propun sa revina in prim-planul fotbalului romanesc. Cum arata, insa, ultima echipa care le-a adus giulestenilor un titlu in Liga 1?

Emilian Dolha (40 de ani) - Dolha a fost ultima oara antrenor cu portarii la Sepsi Sfantu Gheorghe, pana in luna ianuarie a acestui an. Dupa ce a plecat de la Rapid, a mai jucat in Polonia, Rusia, dar si la Dinamo, Gloria Bistrita si Universitatea Cluj.

Adrian Iencsi (45 de ani) - fostul capitan din Giulesti este acum antrenor secund la Universitatea Cluj. Dupa plecarea din Giulesti, Iencsi a jucat in Rusia, Cipru, Austria, dar si la Ceahlaul Piatra Neamt, Concordia Chiajna si FCM Targu Mures. Iencsi a revenit pentru jumatate de sezon, in iarna lui 2009, in Giulesti. Iencsi vrea sa devina antrenor si are deja cateva experiente atat ca principal, cat si ca secund. A lucrat cu Ioan Andone, Bogdan Lobont, Adrian Falub si Cristi Dulca.

Vasile Maftei (39 de ani) - unul dintre cei mai iubiti rapidisti din istorie, Maftei s-a retras in 2018 si este acum asistentul lui Bogdan Andone la Astra Giurgiu. Fostul fundas si-a indeplinit visul de a se retrage de la Rapid, dar a mai jucat si la Unirea Urziceni, CFR Cluj, Concordia Chiajna si FC Voluntari. A mai castigat un titlu cu CFR, in 2012.

Razvan Rat (38 de ani) - fostul fundas stanga este analist TV, dar dupa plecarea din Giulesti a reusit sa castige 7 titluri de campion cu Sahtior, in Ucraina. Cariera sa a fost una foarte frumoasa, cu 113 meciuri la nationala si experiente la Sahtior, West Ham, Rayo Vallecano, PAOK Salonik si ACS Poli Timisoara.

Danut Perja (45 de ani) - in prezent, Perja este team manager la FC Hermannstadt. A ajuns la Rapid in 2001 si s-a retras tot din Giulesti, in 2009. Dupa ce a pus ghetele in cui, a avut functii administrative tot la Rapid, dar si la Foresta Suceava si Viitorul Tg. Jiu.

Florin Soava (41 de ani) - s-a retras definitiv in 2013, de la Sporting Rosiori de Vede. Dupa ce a plecat de la Rapid, in 2004, a mai evoluat pentru Spartak Moscova, Samara, FC Khimki, Universitatea Craiova si Arsenal Kiev. A fost printre preferatii lui Victor Piturca la echipa nationala. Dupa retragerea din activitate, a fost manager la o serie de echipe din ligile inferioare, ultima sa experienta fiind tot la Sporting Rosiori de Vede.

Ioan Ovidiu Sabau (52 de ani) - Sabau a fost ultima oara manager sportiv la Universitatea Cluj, de unde a plecat in vara lui 2019. Dupa plecarea de la Rapid, a mai jucat doar pentru Gaz Metan Medias, iar apoi s-a retras. Ca antrenor, a activat la U Cluj, Gaz Metan, Gloria Bistrita, FC Timisoara, FCM Targu Mures, Rapid si ASA Targu Mures.

Emmanuel Godfroid (47 de ani) - belgianul a fost unul dintre cei mai iubiti straini din istoria Rapidului. S-a retras in 2013 din tara natala, de la RFC Hannutois. A renuntat complet la fotbal si acum lucreaza ca functionar in apropiere de Liege.

Valentin Badoi (44 de ani) - pare greu de crezut, dar Turris Turnu Magurele a dat fotbalului romanesc si altceva in afara de controverse. Mai exact, pe Valentin Badoi. Mijlocasul a facut si el parte din trupa care domina Divizia A in 2002-2003, iar acum antreneaza o echipa de juniori de la Concordia Chiajna. A plecat de la Rapid in 2007 si s-a transferat chiar la marea rivala din Ghencea. Apoi, a mai trecut pe la FC Timisoara, Universitatea Craiova, FC Brasov, Viitorul Domnesti, iar in 2012 s-a retras de la Conpet Ploiesti.

Florin Bratu (40 de ani) - antrenorul Concordiei Chiajna vrea sa ii salveze pe ilfoveni de la retrogradarea din liga a doua si sa ii readuca in prima divizie cat mai rapid. Cel poreclit Mitraliera a plecat de la Rapid dupa ce echipa pe atunci campioana rata calificarea in Champions League in 2003, in urma uriasului esec cu Anderlecht (2-3 la general, dupa ce rapidistii avusesera 2-0 la pauza in Belgia, in mansa secunda). A mai jucat pentru Galatasaray, Nantes, Valenciennes si Litex Lovech, iar in Romania a devenit unul dintre cei mai iubiti fotbalisti ai lui Dinamo. A mai jucat si la Gaz Metan si Gloria Bistrita, iar in 2013 s-a retras.

Daniel Niculae (37 de ani) - alintat Nico, fostul varf s-a retras in 2018 si acum este analist TV. La fel ca Maftei, jucatorul crescut de Dinamo s-a retras tot din Giulesti si a avut o cariera oscilanta odata cu plecarea de la Rapid din 2006. A trecut prin Franta si Rusia, dar a reusit sa mai castige un titlu in Romania cu Astra, in 2016. Este unul dintre cei mai iubiti fotbalisti din istoria clubului Rapid si a facut parte si din echipa care se lupta, in prezent, pentru promovarea in Liga 1.

Nicolae Constantin (46 de ani) - in prezent, este antrenor la ACSO Filiasi, club din Liga a treia. S-a retras in 2011, de la Chimia Brazi si a facut parte si din echipa care ducea Rapidul in sferturile Cupei UEFA, in 2006.

Robert Ilyes (46 de ani) - s-a retras de abia in 2018, la 44 de ani, de la Csikszereda. Acum, este membru in staff-ul celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe. In Romania a mai jucat si pentru FC Brasov si FCM Targu Mures.

Nicolae Grigore (36 de ani) - secundul lui Adi Mutu de la nationala U-21 s-a retras in 2017, de la FC Voluntari. A fost si el parte din echipa UEFAntastica a Rapidului, iar apoi a mai jucat pentru FC Brasov si Dinamo, in Romania. A avut experiente si in Cipru si Arabia Saudita.

Robert Nita (43 de ani) - actualmente vlogger, Nita a jucat si in Israel si Vietnam dupa plecarea de la Rapid. In 2004 a parasit Giulestiul, iar apoi a mai trecut si pe la Gloria Bistrita, Pandurii si Rocar. S-a retras din Vietnam, in 2010.

In sezonul 2002-2003, antrenorul echipei Rapid devenea Mircea Rednic, cel care facuse parte din echipa care in 1999 castigase cel de-al doilea titlu din istoria clubului din GIulesti, sub conducerea lui Mircea Lucescu. Dupa plecarea lui Il Luce, la Rapid venea antrenor Anghel Iordanescu, care era insa demis dupa doar 9 meciuri si inlocuit cu Mircea Rednic, devenit acum antrenor. Dupa finalul sezonului 2000-2001, chiar daca reusea sa califice echipa in Cupa UEFA de pe locul 4, Rednic era si el schimbat cu Viorel Hizo si mergea la Bacau. Alaturi de trupa moldoveana, Rednic reusea sa obtina un onorabil loc 6, ceea ce l-a convins pe George Copos sa il readuca in Giulesti si sa ii acorde credit in incercarea sa de a face Rapidul din nou campioana. Dupa 18 ani de la acea decizie inspirata, Copos nu mai este in fotbal, ba chiar a trecut si pe la inchisoare, in vreme ce Rednic antreneaza la Iasi si se lupta sa-i mentina pe Andrei Cristea si compania in prima divizie. Totodata, Puriul a reusit, sa mai castige un titlu de campion in 2007, cu marea sa dragoste, Dinamo, insa nu si-a atins visul de a antrena in grupele Champions League.

Tweet Rapid Citeste si: