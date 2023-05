Cele două echipe s-au duelat în etapa cu numărul șase din play-off-ul Superligii. Giuleștenii au început în forță și au reușit să obțină toate cele trei puncte, după ce au marcat de trei ori în fața campioanei en-titre.

Ce a spus Marko Dugandzic, după ce l-a egalat pe Andrea Compagno în topul golgheterilor

Marko Dugandzic, golgheterul Rapidului, poate deveni acum și golgheterul Superligii. Cu două goluri marcate în meciul împotriva lui CFR Cluj, croatul l-a egalat pe Andrea Compagno în topul celor mai buni marcatori din Superligă.

După victoria din Giulești, Dugandzic a precizat că nu pune presiune pe el să câștige topul, ci își dorește ca echipa să acumuleze cât mai multe puncte în meciurile care au mai rămas de disputat în primul eșalon al României.

„Da, da, un joc foarte greu. O noapte fantastică, am început foarte bine. Știam că CFR va reveni în partea secundă. Am avut penalty foarte rapid, i-am șocat. După ce am marcat, am mai înscris o dată. În sfârșit, a fost o victorie grozavă. E play-off-ul, e greu. Dar, vom da totul.

Nu știu dacă a fost cel mai bun meci al meu de când sunt la Rapid. Am înscris. Dar joc pentru echipă, dau totul. A fost un meci bun. Fără echipă, nu pot să joc singur. Nu mă gândesc la răzbunare (n.r. față de CFR). Sunt doar un jucător.

Chiar mă simt bine la Rapid. E frumoasă (n.r. competiția cu Compagno în topul golgheterilor). Vom vedea ce se va întâmpla. Nu pun presiune pe mine, sper că echipa va juca bine. Eu dau totul”, a spus Marko Dugandzic la finalul meciului.

Rapid București - CFR Cluj 3-1

Giuleștenii au început în forță. Marko Dugandzic a fructificat o lovitură de la 11 metri în minutul nouă, iar Kait a majorat diferența trei minute mai târziu. Christophe Braun a dus scorul la 2-1, dar croatul de la Rapid a marcat din nou și a readus avantajul de două goluri pe tabela de marcaj pentru echipa sa.