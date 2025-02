Ce a spus Alex Mitriță despre Mirel Rădoi după Unirea Slobozia - Universitatea Craiova 0-1

Alex Mitriță a avut mai multe ocazii mari de a înscrie însă Denis Rusu, portarul gazdelor, a fost în zi mare. În cele din urmă, Alex Cicâldău i-a adus Craiovei a treia victorie la rând - și al treilea succes pentru antrenorul Mirel Rădoi, cel care l-a înlocuit pe Costel Gâlcă. La finalul partidei, căpitanul oltenilor a avut cuvinte de laudă pentru Mirel Rădoi.



"A fost Un meci greu, pe un teren foarte greu. Am ratat, dar important e că am câştigat şi am ajuns pe primul loc. Suntem bucuroşi că am ieşit sănătoşi de pe acest teren. Se vede mâna lui Mirel Rădoi, se vede că Mister are calitate şi schimbarea din teren şi de pe lângă teren îi aparţin. Avem maturitate în joc şi sper să avem continuitate. Suntem departe de event, la fiecare antrenament trebuie să muncim", a declarat Alex Mitriță, la finalul partidei de la Clinceni.