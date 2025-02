Unicul gol al meciului a fost marcat de Louis Munteanu în minutul 42.



CFR Cluj a primit vizita lui FC Hermannstadt pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”, în etapa cu numărul 25 din sezonul regulat al SuperLigii României.



La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Dan Petrescu a obținut toate cele trei puncte și s-a apropiat de primele poziții din fruntea clasamentului din sezonul regulat.



Ce a remarcat MM Stoica la Louis Munteanu



Mihai Stoica, managerul general FCSB, a vorbit după jocul rivalilor și a scos la lumină faptul că Louis Munteanu înscrie aproape în fiecare meci și că rar ratează șansele pe care și le creează.



”Victorie meritată a CFR-ului, Louis Munteanu nu ratează în ultima vreme, nu mai ştie să rateze, asta remarcam”, a spus Mihai Stoica la PrimaSport.



Louis Munteanu, reacție categorică după ce i-a adus victoria lui CFR Cluj



După meci, Louis Munteanu a punctat că e fericit pentru că CFR Cluj a obținut cele trei puncte și a semnalat și că e destul de dificil să joci din trei în trei zile.



De asemenea, jucătorul a punctat și că vrea să facă o treabă cât mai bună ca să poată intra și în vizorul echipei naționale.



”Sunt fericit pentru victoria echipei. Nu e ușor să joci la trei zile. S-a văzut că nu am fost chiar proaspeți, dar ne bucurăm pentru aceste trei puncte importante pentru noi. Da, normal că mă așteptam să am cifrele astea. Am venit la o echipă mare, de tradiție, care joacă fotbal și sunt fericit că îmi iese. Sunt decisiv acolo în fața porții.



Prima dată trebuie să fim în play-off și după o să luăm meci cu meci. O să fie altceva în play-off. Cu siguranță o să jucăm și noi mai bine acolo și eu zic că avem echipă de titlu.



De asta muncesc, să o fac bine aici și după să merg la echipa națională. Unde o să fiu convocat o să merg cu inima deschisă și o să ajut cât de mult pot eu”, a spus Louis Munteanu după meci.