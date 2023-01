După meci, Marko Dugandzic a vorbit despre evoluția echipei sale și a evidențiat faptul că terenul a avut prea mult noroi și că, la un moment dat, îi venea până la genunchi.

Ce a remarcat Dugandzic după remiza cu 'U' de pe „Cluj-Arena”: „A fost cam mult”

Cu acest rezultat de egalitate, Rapid a urcat pe locul trei și ar putea rămâne acolo dacă FCSB pierde cu Farul Constanța duminică.

„Cred că 0-0 a fost rezultatul așteptat de toată lumea. Nu îmi vine să cred că în prima ligă sunt astfel de terenuri. Astea sunt conditiile. E bun un punct, nu am pierdut.

Avem două meciuri acasa. Am fost izolat, asa a fost meciul ăsta. A fost cam mult noroi, aveam până la genunchi. Nu a fost unul dintre meciurile în care ataci mereu, trebuie să te aperi. Sunt meciuri de luptă.

Mergem mai departe, am luat un punct. Putem fi satisfăcuți. Suntem mai aproape de play-off. Nu am luat gol, nu am fost învinși”, au fost cuvintele lui Marko Dugandzic după remiza giuleștenilor.

'U' Cluj - Rapid 0-0

Pe un teren înzăpezit, dar și cu multă apă și noroi, cele două echipe au împărțit punctele în confruntarea din etapa cu numărul 23 din Superligă. Ultimul duel dintre cele două echipe se terminase tot 0-0, în Cupa României. În turul campionatului, Rapid fusese învingătoare în Giulești, scor 1-0.

După acest rezultat de egalitate, „alb-vișinii” au urcat pe trei, depășind FCSB la un punct, în timp ce „șepcile roșii” au ieșit temporar din „zona fierbinte” a clasamentului, devansând Chindia Târgoviște tot la un punct.