Golul lui Stipe Perica, din minutul 65, a decis meciul din etapa a 12-a a Superligii, disputat la Clinceni.



Căpitanul „câinilor”, Cătălin Cîrjan, s-a arătat extrem de nemulțumit de condițiile de joc și a dezvăluit ce i-a spus arbitrul Rareș Vidican chiar înainte de fluierul de start.



Cătălin Cîrjan, șocat. Ce i-a spus arbitrul înainte de meci



„Suntem bucuroși, în primul rând, că am ieșit sănătoși, terenul a fost foarte greu. Chiar am rămas uimit, înainte de meci vorbeam cu domnul arbitru și mi-a spus că terenul este practicabil. Nu mi s-a părut deloc. Consider că și cei de acasă ar fi vrut să vadă un meci de calitate, dar nu mai contează, bine că am luat cele 3 puncte. Nu se poate vorbi despre fotbal după acest meci, a fost un meci de luptă, mingi lungi, pe un teren impracticabil”, a spus Cîrjan după meci.



Partida a fost la un pas să fie amânată, după ce ploile torențiale au inundat gazonul din Clinceni.

Mingea s-a oprit de nenumărate ori în bălți, fazele au fost fragmentate, iar spectatorii au asistat la un spectacol haotic, departe de fotbalul pe care îl așteptau.

